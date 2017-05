Professora forja o próprio sequestro para se sentir valorizada

Home > Em Foco

A professora Daiane Souza Silva, de 23 anos de idade, está presa, junto com o seu cúmplice, Michel Platini Farias Rodrigues. Os dois responderão pelo crime de extorsão qualificada, após fingirem o sequestro da própria Daiane.

Daiane saiu de casa na noite de terça-feira, dia 9, dizendo que se encontraria com seu namorado. Por volta das 21h, porém, enviou um áudio no WhatsApp de sua irmã, informando que não chegara à casa do namorado porque havia sido sequestrada.

“Nós só soubemos do suposto sequestro no dia seguinte, por volta das 7h, quando a irmã dela veio até a delegacia registrar a ocorrência. No celular dela tinham fotos da Daiane amordaçada e áudios dos supostos sequestradores. Logo em seguida, saímos em diligências para encontrá-la. Achamos a Daiane no fim do dia”, informou o inspetor Leonardo Menezes, da Delegacia Municipal de Sobral, cidade cearense onde Daiane vive.

Desde a denúncia realizada pela família da moça, a polícia desconfiava de que talvez não fosse um sequestro. Isso porque não é comum que os sequestradores enviem tantos áudios e fotos, como aconteceu neste caso; e também porque os supostos bandidos teriam pedido apenas 2 mil reais. À imprensa, o inspetor Menezes afirmou:

“Desde o início estranhamos esse sequestro. É um valor de resgate muito baixo e a vítima mantinha muito contato com a família por áudio. A irmã e o namorado dela estavam desesperados. A mãe ficou na sua cidade, cuidando da filha da Daiane, que tem 3 anos. Os amigos de trabalho dela já tinham feito uma vaquinha para pagar o resgate.”

Em pouco tempo, os policiais conseguiram identificar o local onde as fotos de Daiane “sequestrada” foram tiradas. Quando estavam chegando ao suposto cativeiro, Daiane e Michel saíam da casa tranquilamente.

“Ela alegou que tudo não passou de uma brincadeira e que forjou o sequestro para chamar a atenção da família. Disse que ninguém dava atenção a ela. O namorado nem quis falar com Daiane quando chegou à delegacia, de tão irritado que estava. A irmã só sabia chorar e gritar: Por que você fez isso? E a sua filha?”, informou o inspetor policial.

Por que ela fez isso?

Daiane afirma que quis chamar a atenção de familiares e amigos porque não recebia atenção suficiente deles. Carente, ela precisava preencher o vazio que sentia dentro de si e encontrou uma maneira criminosa de fazer isso. Outras pessoas buscam preencher esse mesmo vazio de outras maneiras, como vícios, por exemplo.

O problema de todas essas pessoas é que estão valorizando muito a opinião dos outros e deixando de valorizar aquilo que realmente importa: Deus. A Bíblia orienta: “Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças; este é o primeiro mandamento.”

De acordo com o bispo Edir Macedo, esse mandamento serve não apenas para mostrar ao homem o que verdadeiramente importa, como também para protegê-lo de sentimentos destruidores, como a carência pela falta de atenção da família, por exemplo. É claro que uma situação onde realmente exista solidão pode ser entristecedora, mas o conforto deve ser buscado em Deus, pois Ele é capaz de mostrar a cada um o seu próprio valor.

“Por que que Deus exige esse amor incondicional e, sobretudo, sobre todas as coisas?”, questiona o bispo, antes de responder: “Porque é assim que Ele nos considera. Ele é exatamente isso. Esse é o tipo de amor que Deus tem delegado ao ser humano. Tamanho foi o Seu amor, apreço, carinho, consideração pelo ser humano que Ele teve que arrancar de dentro de Si mesmo Seu Filho, Jesus, e enviá-Lo ao mundo para sofrer pela humanidade.”

A partir do momento em que o homem entende esse amor, ele não mais necessita da aprovação ou da atenção de quem quer que seja. Deus é o bastante para torná-lo feliz.

Caso você perceba que, dentro de si, carrega sentimentos de solidão, vazio ou tristeza, participe da Reunião dos Filhos de Deus, na Universal, e descubra o valor que Ele dá a você.