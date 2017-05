UNP leva consultório móvel à maior penitenciária feminina da América Latina

Home > Ação Social

O grupo Universal nos Presídios (UNP) levou, em parceria com o Instituto Bem Maior, um consultório móvel de oftalmologia ao maior presídio feminino da América Latina, a Penitenciária de Sant’Ana, localizada na zona norte da capital paulista.

Ao todo, 700 detentas passaram por consulta com especialistas e fizeram exames. As que foram diagnosticadas com algum problema de visão e precisavam de óculos, ganharam as armações e as lentes no mesmo dia.

Muitas presas ali, desde a condenação, não passavam por consulta com um oftalmologista, por isso, esse tipo de ação foi mais do que importante para elas.

O grupo Universal nos Presídios, por meio dos seus voluntários, tem investido em ações diárias a fim de levar o Evangelho da Salvação aos encarecerados e seus familiares. Também tem procurado ajudar a população carcerária em suas necessidades básicas, promovendo ações sociais como a citada.

Caso queira saber mais a respeito do grupo, acesse e curta a página oficial no Facebook. Para outras informações e como se tornar um voluntário, procure a Universal mais perto de sua casa.