Uma atitude que vence o impossível

Você acha que já tentou de tudo para resolver um problema? Fez planos e traçou metas, se revoltou, buscou ter paciência, participou de campanhas e, mesmo assim, ainda não vê nenhum sinal de mudança? O pastor Guilherme Grando (foto abaixo), que ministra as reuniões do “Jejum das Causas Impossíveis” todos os sábados, às 7h, no Templo de Salomão, explica que há um caminho que muitos ainda não tentaram e que traz a certeza de que esses conflitos, aparentemente impossíveis, podem ser solucionados.

“Quando usamos a fé, muitas questões se resolvem. Mas sempre tem uma situação ou outra que insiste em ficar. Para esses problemas, a saída é o jejum coletivo”, comenta o pastor.

Ele afirma que tem visto milhares de pessoas vencerem obstáculos que antes pareciam insuperáveis. “Me lembro de uma moça grávida que me procurou na reunião depois de descobrir, por meio de exames, que a filha estava morta em seu ventre. Ela foi a três hospitais porque não acreditava naquela notícia e em todos o resultado foi o mesmo: óbito fetal (morte). Quando Aline me procurou abri um jejum com ela e com o povo que estava na reunião. Quando ela voltou ao hospital para tirar a criança, teve uma surpresa: a filha estava viva”, revela.

Por que o sábado?

Jesus chamou atenção dos judeus porque costumava curar aos sábados. Em uma época em que as pessoas religiosas guardavam a data e a separavam apenas para o descanso, o filho de Deus não conseguia fechar os olhos para os aflitos e prosseguia, naqueles dias, com sua missão: a de levar a Palavra e trazer uma nova vida a quem precisava.

“Jesus é o Senhor do sábado, segundo a Bíblia. Foi o dia em que Ele operou os milagres mais difíceis. Eu não acredito em coincidências nem acasos. Eu creio que sábado é um dia especial para Deus”, constata o pastor Guilherme.

E, entre os muitos grandes atos de Jesus realizados aos sábados, estão a cura do paralítico (João 5:9), a cura da sogra de Pedro (Marcos 1:21) e a cura do cego de nascença (João 9:14).

A força do Jejum

Você sabia que o jejum é uma das ferramentas mais potentes de uma fé inteligente? É uma prática que revela comunhão com Deus, trazendo discernimento e crescimento espiritual. Foi Jesus mesmo quem ensinou como se deve jejuar.

“E, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas; porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está em secreto; e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente.” (Mateus 6.16-18).

O pastor explica que a privação de alimentos tem um importante objetivo espiritual. “O jejum é uma abstinência parcial ou total e tem por finalidade afligir o corpo físico para que o corpo espiritual ganhe mais força. Não é que o corpo físico precisa ser castigado, mas, quando há um jejum, o corpo espiritual fica mais desprendido e, consequentemente, mais apto para buscar algum tipo de resposta de Deus.”

Por isso, ele realiza na reunião um jejum especial com todos os participantes. “Todas as pessoas que desejam participar da palestra são orientadas a virem em jejum de alimentos para a reunião. Consideramos o jejum uma oração mais fervorosa do que a feita com os lábios porque há gemidos inexprimíveis da própria alma em busca de benefícios individuais ou coletivos. Não houve um herói da fé que, em algum momento da vida, não tenha apelado para o jejum. O próprio Senhor Jesus jejuou”, acrescenta o pastor.

E, se você está passando por uma situação difícil, saiba que há um caminho que vai trazer a vitória para a sua vida. “As piores forças malignas são chamadas de casta. Elas resistiram a Daniel por 21 dias; os discípulos, que andavam lado a lado com Cristo, não conseguiram expulsá-las. O segredo contra essas castas é o jejum. Por isso é importante participar do ‘Jejum das Causas Impossíveis’. Trata-se de uma reunião em que várias pessoas se unem, em jejum, para clamar pela solução de seus problemas. O anjo desceu do céu para a terra quando Daniel jejuou e o jejum coletivo é isso: o céu desce na terra e os problemas impossíveis são resolvidos”, conclui o pastor.

Para participar da reunião do "Jejum das Causas Impossíveis" esteja presente no próximo sábado, às 7h, no Templo de Salomão ou em uma Universal mais próxima de você.