Projeto Unisocial atende comunidades carentes no interior paulista

O Unisocial é um evento que ajuda as pessoas e leva solidariedade aos bairros mais carentes. Para isso, conta com a participação de todos os grupos e voluntários da Universal.

Em Ribeirão Preto, no interior paulista, a primeira edição do Unisocial foi realizada no dia 9 de abril, no Parque Ribeirão, zona sul da cidade, e teve a colaboração de 800 voluntários. Mais de 1,2 mil pessoas do bairro e adjacências participaram do evento.

Durante todo o dia, elas puderam desfrutar de diversos serviços oferecidos gratuitamente e realizados por profissionais de inúmeras áreas, como jurídica (orientação), médica (aferição de pressão arterial e exame de vista), estética e beleza (cortes de cabelo e manicure), assistência social, entre outros, contando inclusive com a parceria de empresas privadas.

Os grupos Mães em Oração e Projeto Raabe também marcaram presença no bairro e, por meio das voluntárias — parte integrante do grupo Godllywood —, aconselharam mães e mulheres.

A Educação Bíblica Infantojuvenil (EBI) da Universal distribuiu brinquedos e lanches às crianças presentes e também ofereceu atividades de recreação, com pula-pula e brincadeiras. Já o grupo Força Jovem Universal (FJU) realizou uma campanha contra a automutilação, com jovens fantasiados e carregando cartazes com mensagens de ajuda. Também foram doadas centenas de litros de leite para a população local.

Em meio a esse movimento todo, houve ainda um forte trabalho evangelístico, além de atendimento espiritual às famílias do bairro. Ao final, foi sorteada uma bicicleta e realizada uma oração por todas as famílias presentes.

Participe

Caso queira conhecer de perto o trabalho que a Universal realiza em comunidades carentes ou em outras localidades, acesse o portal universal.org e encontre o endereço da universal mais perto de sua casa.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

Clique nos links abaixo e conheça alguns desses projetos:

Projeto Raabe (Auxílio a mulheres vítimas de violência doméstica)

Projeto T-Amar (Apoio a adolescentes grávidas e mães solteiras)

Projeto Ler e escrever (Alfabetização de jovens e adultos)

Anjos da madrugada (Ajuda a moradores de rua)

A Gente da comunidade (Ações sociais em comunidades)

Grupo Calebe (Incentivo e auxílio a idosos)

Força Jovem (Ações com os jovens)

Identificou-se com algum desses projetos? Então não perca mais tempo, procure uma Universal mais próxima e obtenha informações de como se tornar um voluntário. Não esqueça: “... Mais bem-aventurado é dar que receber.” Atos 20.35

(*) Colaborou: Aline Pereira, de Ribeirão Preto