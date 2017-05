O segredo para a prosperidade financeira

Home > Folha Universal

O horário e a distância não foram empecilhos para que milhares de pessoas estivessem presentes à palestra especial com o bispo Jadson Santos (foto ao lado), no Congresso para o Sucesso. O evento foi realizado no dia 8 de maio, na Universal da Avenida João Dias, em São Paulo.

O palestrante e autor do livro 50 Tons para o Sucesso falou a respeito do tema fé enferma, sucesso e espiritualidade. “Se você disser que tem condições de estudar, de se especializar, eu vou dizer: ‘vá em frente, estude, faça cursos’. Eu só não posso garantir que apenas isso fará diferença em sua vida. Já vi muita gente formada fracassar, mas nunca vi uma pessoa que vive pela fé e a mantém sadia fracassar na vida. Já vi a pessoa que tem fé enfrentar lutas sim, mas ela

sempre as vence.”

Para ilustrar o que disse, ele usou o exemplo de Marta e Maria, a história bíblica descrita no capítulo 10 de Lucas. “E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia; e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa; e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra.” (Lucas 10: 38-39).

Durante a leitura, o bispo destacou que Marta não achava que tinha problemas em sua vida. Ela chamou Jesus para entrar em sua casa, mas estava mais preocupada com as tarefas da casa e se sua irmã não a ajudaria a realizá-las.

“Marta, porém, andava distraída em muitos serviços; e, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária; e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada.” (Lucas 10:40-42).

Marta estava ansiosa demais, a ponto de perguntar a Jesus se Ele não pediria para Maria ajudá-la. “Ele simplesmente disse que não pediria porque Maria estava com a boa parte. Nós temos pessoas aqui hoje, no Congresso, que estão com a melhor parte, que é confiar em Deus. Você tem que ver com qual parte você está. Quando você está na fé, você pode estar enfrentando os piores problemas que ninguém tira sua paz, sua força nem a certeza de que você irá vencer”, afirmou o palestrante.

Ele alertou que é preciso ter cuidado para não viver como Marta, ou seja, se preocupar demais em obter sucesso, em ter a direção para crescer financeiramente e não ter intimidade com Deus. “Eu já vi muita gente chegar ao Congresso e ser abençoado, mas as coisas mais fortes aconteceram na vida de pessoas que tinham um relacionamento profundo com Jesus”, observou.

A ansiedade e a preocupação são alguns sinais que mostram que a espiritualidade de uma pessoa pode estar doente. “É comum alguém que está com a fé enferma agir como Marta. Pessoas que agem assim começam a descontar o problema em quem não tem nada a ver, a explodir por qualquer motivo, a perder o sono, a não se alimentar direito. Só que o problema real não está do lado de fora, mas dentro delas”, acrescentou.

Cuidados com a fé

Nem sempre as dificuldades são resultado de escolhas erradas. Deus age na vida dos que O obedecem e muitas vezes permite que esses problemas aconteçam. “Às vezes Jesus deixa a gente chegar ao extremo, permite que nossa situação fique exposta para que todo mundo saiba. Isso acontece para que todos que estão vendo sua derrota hoje vejam seu testemunho amanhã”, comentou o bispo.

Segundo ele, para saber como vencer os desafios, é preciso ouvir a Voz de Deus, sempre. “Você sabe quais são os pensamentos de Deus para você? Ele disse: ‘eu vou te colocar para sentar com os príncipes’. Então, será que você está deixando a pressão e o que os outros falam adoecer sua fé? ”, questionou.

Com dois balões iguais na mão, ele explicou que, por mais que por fora eles pareçam iguais, por dentro são diferentes. Enquanto um balão, vazio, caiu ao chão, simbolizando as pessoas que vão à igreja, recebem força, mas quando saem voltam a ficar desanimadas; o outro, cheio, logo subiu ao teto, fazendo referência às pessoas que estão com a fé sadia, que não dependem de ninguém para se manter firmes.

Ele chamou à frente do Altar quem estava afastado da fé, da igreja e também quem estava frequentando as palestras, mas continuava ansioso, inquieto e angustiado. Uma oração especial marcou a vida de todos que estavam ali buscando um recomeço.

“Pela fé você acabou de dar a mão a Jesus. Ele vai te ajudar. Deus está com você nessa luta e esse peso de preocupação e ansiedade vai ficar todo aqui hoje e você sairá bem. Eu não quero que você desista”, afirmou o bispo.

Na sequência, ele, que participava como convidado especial da palestra, ungiu os pastores Bruno Carvalho e Vinícius Sartorio, que realizam o Congresso para o Sucesso na João Dias, às 20h e às 22h, respectivamente.

Com essa mensagem de fé e de força, o bispo Jadson encerrou a palestra e retornou ao Rio de Janeiro, Estado onde realiza o seu trabalho.

Participe do Congresso

O verdadeiro sucesso não é ensinado nos cursos de economia ou em qualquer outra forma de aprendizado, mas, sim, quando se usa a fé inteligente.

O Congresso para o Sucesso foi criado justamente para isso: ajudar empresários e todos aqueles que desejam alcançar uma vida próspera.

Se programe e participe das próximas palestras. Elas acontecem todas as segundas- feiras, às 10h, 12h, 15h, 20h e 22h, na Avenida João Dias, 1.800, em Santo Amaro, ou em uma Universal mais próxima de você.

Para encontrar uma Universal mais próxima de você, acesse www.universal.org/enderecos.

Caso queira adquirir o livro “50 Tons Para o Sucesso”, que contém dicas para a vida profissional e financeira, acesse o Arca Center, clicando aqui.