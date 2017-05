Maranhão recebe caravana do Desmanche Espiritual

Home > Folha Universal

No dia 28 de abril, cerca de 60 mil pessoas acompanharam a Caravana do Desmanche Espiritual realizada na cidade de São Luís, no Maranhão, e transmitida por videoconferência para todo o Estado. Comandado pelo bispo Clodomir Santos, o evento aconteceu às 19 horas, na Catedral localizada na rua Oswaldo Cruz, 1.600, no bairro do Canto do Fabril.

As ruas ficaram lotadas de pessoas que estavam em busca da cura e da salvação.Assim como em outras cidades pelas quais a caravana passou para realizar o trabalho espiritual, muitas pessoas também foram libertas no Estado.

Leandro Silva participou da grande concentração de fé e milagres com a certeza de que receberia muitas bênçãos. “O bispo veio trazendo a bênção de São Paulo para cá e nós viemos aqui receber isso”, disse.

Oportunidade

Outra participante, de prenome Gina, contou que a ocasião foi uma grande oportunidade de mudança. “Entrei uma pessoa e saí outra, porque a palavra dita e tudo o que foi feito abriram os nossos olhos para a realidade da fé, para as promessas que Deus fez”, disse.

Uma jovem, que se identificou como Patrícia, relatou que frequenta a Universal há quatro anos e que conheceu a fé que traz resultados. “Eu digo que foi na Universal que aprendi a usar a fé racional. Até então conhecia a Deus, mas não Sua justiça. Essa reunião só veio para somar e confirmar o que eu já tinha certeza: que é a fé racional que agrada a Deus. Foi uma reunião totalmente abençoada. Estou saindo, com certeza, com a vitória em todas as áreas: financeira, sentimental e, principalmente, espiritual.”

Para ela, o maior milagre que um ser humano pode receber é ter o Espírito Santo habitando dentro dele. “Lógico, muitas pessoas buscam a Deus em um momento de fraqueza, de desespero, mas digo para buscar a Deus primeiramente, conhecê-lO e agradá-lO, que Deus acrescentará as demais coisas, como acrescentou na minha vida”, finaliza.

Está passando por problemas de ordem espiritual? Saiba como livrar-se deles participando todas as sextas-feiras da Reunião de Libertação na Universal. Os horários das reuniões podem variar de um lugar a outro. Acesse www.universal.org/enderecos e encontre uma Universal mais próxima de você para participar.