Igreja da Maconha é inaugurada nos Estados Unidos

“Queremos ter um impacto positivo sobre o bairro de Washington Park West. Queremos fazer grandes coisas pela comunidade.” Quem afirma isso é Steve Berke, um dos fundadores da Igreja Internacional da Cannabis, localizada no bairro citado, na cidade de Denver, no Colorado, Estados Unidos.

De acordo com ele — e ao contrário do que muitos moradores da região pensam — a “Igreja da Maconha”, como ficou famosa na mídia, visa incentivar o autoconhecimento de cada um, sempre influenciado pelos efeitos dessa droga.

A igreja foi inaugurada no dia 20 de abril último, em um prédio centenário onde antes funcionava uma Igreja Luterana, e, em sua primeira semana, recebeu a visita de mais de 200 pessoas. “Quando consumimos Cannabis de modo ritual, a nossa mente se eleva e nos tornamos versões melhores de nós mesmos”, afirma outro fundador do templo, Lee Molloy.

Em Denver o uso recreativo da maconha é legal, desde que não seja feito em locais públicos.

“Nós pensamos que poderíamos fazer algo diferente, algo único. Nós estamos construindo uma comunidade de voluntários e o pensamento comum é que o nosso uso de Cannabis pode influenciar positivamente a nossa vida, e utilizamos Cannabis por um propósito espiritual”, afirma Berke.

A religiosidade perigosa

Apesar de a Cannabis já ser usada como composto em alguns medicamentos, para tratamnetos específicos, o uso "recreativo" dela, como muitos dizem, afeta a memória de curto prazo (responsável por absorver novas informações), podendo esse dano ser permanente, dependendo da quantidade de consumo. A droga prejudica ainda o sistema respiratório de maneira similar ao uso do cigarro de tabaco e causa dependência de modo semelhante às bebidas alcoólicas e outras drogas. Por fim, existem evidências de que o uso da Cannabis pode ser uma “porta de entrada” para o uso de drogas mais pesadas.

Apesar de todos esses efeitos, os adoradores dessa erva que fundaram a Igreja acreditam que estão fazendo bem a si mesmos e à população.

“A religião atrai as pessoas, sem que elas percebam, para infiltrar em suas mentes pensamentos totalmente contrários ao que Deus ensina, fazendo, assim, com que sejam cauterizadas em seus entendimentos”, destaca postagem no blog do bispo Edir Macedo.

Esse pensamento reflete a religiosidade dos frequentadores da "Igreja da Maconha". Por consumirem a droga de maneira religiosa, eles passaram a crer que os efeitos da dependência são positivos, mesmo que isso prejudique o corpo, que deve ser preservado como Templo do Espírito Santo, conforme explica a Bíblia.

“É isso o que o apego à religiosidade faz: tira a visão espiritual das pessoas. Justamente aquilo que as faria pensar acaba sendo retirado pela religião. O espírito da religiosidade faz assim. Retira das pessoas o senso crítico para que, após estarem entorpecidas e alienadas, injete em seus intelectos suas falsas intenções.”

O que está acontecendo hoje em Denver é o mesmo que aconteceu com os neozelandeses que fundaram a Igreja do Monstro do Espaguete Voador, por exemplo: o uso da fé burra.

Para evitar que isso aconteça com você, é necessário ter uma vida pautada nos ensinamentos Divinos. Clique aqui, leia a mensagem completa do blog do bispo Edir Macedo e descubra como manter o foco de sua fé em quem realmente merece: Deus.