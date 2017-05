"Ele me pediu um filho, mas não quer nada sério comigo"

Home > Folha Universal

O que você faria se seu companheiro não desse importância ao relacionamento de vocês? A aluna Cláudia está passando por isso e não sabe como agir diante da indiferença do namorado. Na edição desta semana do A Escola do Amor Responde, os professores Renato e Cristiane Cardoso ensinam como lidar com o problema. Veja a seguir.

Cláudia – Estou em uma relação há dois anos. Meu namorado sempre foi atencioso, um verdadeiro príncipe. Com dois meses de namoro, ele me pediu um filho, mas não queria morar comigo. Hoje temos um filho e ele ainda não quer nada sério, apenas a comprovação de uma união estável. Para completar, descobri que ele tem conta em um site de swing. Não consigo perdoá-lo. O que faço?

Cristiane – A sua situação, Cláudia, descreve a postura de uma pessoa que não se valoriza.

Renato – Tudo que está acontecendo com você é parte do acordo que fez com ele. O que você está colhendo agora é consequência do que plantou.

Cristiane – Às vezes, a mulher não quer acreditar quando o homem diz que não deseja um compromisso sério e acha que vai convencer o companheiro a mudar de ideia com o jeito dela. Deve ter sido isso que aconteceu com você.

Renato – Você acreditou que, depois de se entregar a ele, o relacionamento sério aconteceria. E, sinceramente, o seu companheiro foi sincero com você, apesar de todas as questões, decisões e pedidos que ele fez. Ele deixou claro que só queria transar com você, deu o sinal de que não queria compromisso sério e você aceitou essas condições.

Cristiane – Não entendo as mulheres. Hoje elas são independentes e estão conquistando direitos, mas, ao mesmo tempo que avançam como pessoa, regridem no quesito amor. Elas precisam aprender mais do amor inteligente. E esse é o seu

caso, Cláudia.

Renato – Você já teve um filho, ou seja, já tomou algumas decisões erradas. Agora precisa tomar novas decisões.

Precisa se tratar.

Cristiane – Uma das coisas que você deve fazer urgentemente é exigir os direitos do seu filho, como a pensão. Já que ele também fez o filho, deve pagar a pensão. Você não deveria estar em um relacionamento com ele agora. Ele pode até mudar, pode ser outro homem e deixar os vícios, mas, pelo fato de estar magoada, chateada, você não tem condições de estar em um relacionamento. Você não vai mais confiar nele, pois não o perdoou. E, se tentar manter o relacionamento dessa forma, a chance de sua situação piorar é muito grande.

Renato – O que você tem que fazer agora é começar seu processo de autovalorização. Ele não a valorizou e você não pode forçá-lo a isso. Ele só vai passar a respeitá-la quando você se amar e se valorizar primeiro. Isso vai acontecer quando você entender que o acordo que fez com ele no passado pesou para você, que está à deriva, sem marido, apenas com um namorado e que nem sabe ao certo com o que e com quem ele se envolve. A melhor coisa que você pode fazer agora é retroceder nessa relação. Não permita que esse sentimento de ter sido defraudada e roubada a impeça de realizar o que você precisa fazer agora. Afinal, sua dignidade e seu respeito próprio, entre outras coisas, estão sendo roubados todos os dias. Fora as doenças que seu companheiro pode trazer para você, caso esteja se envolvendo com outras pessoas. Cláudia, você tem que começar o seu processo de autovalorização. Saia desse relacionamento, peça a ele que saia e cumpra com a função dele como pai da criança. Caso ele afirme que não vai se separar, você precisa dizer a ele que seus padrões subiram e que quer começar a fazer as coisas da forma correta, como deveria ter feito antes. Somente a partir disso que você vai se valorizar. Procure também a "Terapia do Amor" em sua cidade. Nas palestras você receberá orientações de como se cuidar e se comportar em seus relacionamentos futuros.

Para saber mais como resolver os problemas da vida amorosa, participe das palestras da Terapia do Amor, todas às quintas-feiras, em uma Universal mais próxima de você. A cada palestra, casais, noivos, namorados e solteiros aprendem sobre o amor inteligente e como desenvolver o relacionamento a dois.