Caravana humanitária no México

Quando o assunto é ajudar o próximo, a Universal é uma das instituições que mais se destacam, tanto no Brasil como no mundo. O trabalho intenso para levar amor, fé, esperança, como também alimentação, roupas e vários tipos de doações, não para.

Voluntários saem de suas casas e caminham em direção aos que mais necessitam. Eles não medem distância nem esforços, pois sabem que, quando estendem as suas mãos aos sofridos, muitos aproveitam a oportunidade para se reerguer e seguir uma nova vida.

Aproximadamente 2 mil pessoas da cidade de Oaxaca receberam essa oportunidade em uma recente ação realizada pela Universal do México. Mais de 12 toneladas de alimentos, exemplares da Bíblia Sagrada e mais de mil brinquedos foram distribuídos aos zapotecas, povo nativo do sul do México, que, a partir do século 4, ocupou a região situada entre o istmo de Tehuantepec e Acapulco, fixando-se posteriormente em Oaxaca.

O encontro foi comandado pelo bispo Paulo Roberto Guimarães, que é o responsável pelo trabalho evangelístico da Universal no país.

“Fiquei surpreso com o calor com que fomos recebidos. Cerca de 2 mil pessoas já estavam nos esperando para participar da concentração de milagres. Que alegria é atender os mexicanos que têm fé no Deus Vivo”, disse o bispo.

Apesar da marginalização e da pobreza que atingem o local, a população zapoteca recebeu os voluntários com grande festa. Foram oferecidas comidas típicas e uma apresentação da dança local, que reflete a identidade do povo que reside na cidade.

“A maior bênção é compartilhar o poder de Jesus por meio da fé”, completou o bispo.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

