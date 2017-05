Bispos são consagrados no Brasil e nos Estados Unidos

Home > Folha Universal

Do coreto para o mundo, a Universal tem se destacado em cada trabalho realizado em diversos países. Para o desenvolvimento da Obra continuar grandioso, novos bispos foram consagrados neste mês. As consagrações aconteceram na cidade de São Luís, no Estado do Maranhão, e nas cidades de Filadélfia e West Palm Beach, nos Estados norte-americanos da Pensilvânia e Flórida, respectivamente.

No Brasil, a cerimônia foi ministrada pelo bispo Emerson Carlos (foto ao lado). Na ocasião, o bispo Ildeglando de Oliveira Souza e a sua esposa, Ozanir Pereira Alves de Souza, foram consagrados. Eles servem a Deus no Altar há mais de 28 anos. No começo, enfrentaram dificuldades. “A perseguição era muito grande contra a Universal. Nessa época, as nossas igrejas eram apedrejadas e nós éramos perseguidos até nas ruas”, lembrou o bispo Ildeglando.

O casal já passou pelos Estados do Ceará, Bahia, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Alagoas, Manaus, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Atualmente, o bispo Oliveira é responsável pelo grupo de obreiros no Maranhão.

Para ele, a consagração representa a aprovação do trabalho realizado. “É a aprovação do meu ministério pelo próprio Deus. É Deus mostrando que precisamos ser mais servos ainda. Um momento divino, principalmente quando me ajoelhei para receber o azeite em minha cabeça. O ato mostra que somos servos.”

O bispo Emerson também consagrou Mário Roberto de Lima Barbosa e a esposa dele, Maria da Glória dos Santos Barbosa, que estão há mais de 30 anos realizando a Obra no Altar.

Quando iniciou o trabalho de pastor, Roberto também enfrentou obstáculos. “Quando estávamos no Pará, minha esposa se levantava cedo no domingo para levar um ônibus à cidade vizinha, para a casa onde ela fazia oração. Hoje, o local é uma igreja com mais de mil membros”, lembra. Eles já passaram pelos Estados da Bahia, Pará, Amazonas, Rondônia e Rio Grande do Norte. Hoje, estão no Maranhão e auxiliam na Catedral da Fé.

Estados Unidos

As consagrações também foram realizadas nos Estados Unidos. O bispo Bira Fonseca consagrou Jeferson Vizerra e sua esposa, Betânia Vizerra, que já se dedicam à Obra de Deus há mais de 24 anos. A consagração aconteceu na cidade de Filadélfia.

Eles já realizaram a Obra no Brasil, nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Bahia, Espírito Santo e Brasília. E, nos Estados Unidos, já passaram por Nova York, Califórnia, Illinois e atualmente estão na Pensilvânia.

Ao se recordar dos momentos mais difíceis, o bispo Jeferson afirma que ele e a esposa conseguiram superar desafios, como o idioma e o clima frio, bem diferentes dos do Brasil. “Passou um filme em minha mente. Todos os lugares por onde passamos, a imagem de todas as pessoas que tivemos a oportunidade de ajudar e o temor por receber essa grande responsabilidade.”

Jean Carturani e Bianca Carturani realizam há mais de 16 anos a Obra no Altar e foram consagrados pelo bispo Bruno Gouveia, na cidade de West Palm Beach, no Estado da Flórida. Eles realizaram a Obra em Santa Catarina e em São Paulo, permaneceram dez anos no Estados Unidos e atualmente estão na Guatemala.

“A verdadeira consagração acontece muito antes de sermos ungidos com azeite. Sempre tive essa consciência e sempre me senti honrado nas responsabilidades”, declarou o bispo Jean.