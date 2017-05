O Dia do Maior Milagre reúne mais de 1,7 mil pessoas em Novo Hamburgo

Home > Notícias da Universal

Mais de 1,7 mil pessoas estiveram presentes, recetemente, na sede da Universal em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, para participar da Concentração de Fé “O Dia do Maior Milagre”, que teve como objetivo levar a oportunidade do recomeço de uma nova vida com Deus.

A reunião teve início com a entrada triunfal da Arca da Aliança, levada pelos sacerdotes, representando a Aliança de Deus com o Seu povo. O encontro foi comandado pelo bispo Adilson Silva, responsável pela Universal no Rio Grande do Sul.

O bispo aproveitou a oportunidade para falar a todos os presentes sobre o poder e a importância da aliança com Deus na vida de uma pessoa, usando como referência a Arca da Aliança, explicando que as pessoas devem ter um compromisso com Ele, entregando-se de corpo, alma e espírito, para, assim, terem as suas vidas transformadas.

Ao se aliançar com Deus, uma pessoa só se lembrará do passado de amarguras e decepções para que possa testemunhar a transformação em sua vida.

Novas vidas

"Quando a Arca da Aliança entrou, eu determinei que, no momento em que ela passasse por mim, eu receberia toda a força necessária para vencer as lutas que estava enfrentando, e foi o que aconteceu. Saí dessa reunião com a certeza de que Deus era comigo, e que eu venceria tudo o que estivesse passando. Foi uma bênção", comentou Carla Pires, de 21 anos.

Para Gomer Pedro, de 28 anos, a experiência foi única. “A minha mente estava ligada na entrada da Arca, e quando ela passou, tive certeza de que haveria um antes e um depois daquele dia, daquela hora, daquele momento. Muito forte."

