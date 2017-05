Grupo de Evangelização visita pacientes em hospitais pelo Brasil

Home > Notícias da Universal

Na semana do Dia das Mães (entre 7 a 14 de maio), o grupo de Evangelização nos Hospitais promoveu visitas a pacientes por todo o Brasil. Mães que estavam enfermas e funcionárias dos hospitais receberam palavras de fé, ânimo e orações especiais, além de serem presenteadas com o livro “A Dama da Fé”. A obra conta a história de vida de Ester Bezerra, esposa do bispo Edir Macedo. No total, foram doados cerca de 12 mil exemplares.

O advogado Bruno Aguiar, de 27 anos, esteve com uma equipe de voluntários no Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya, na zona sul de São Paulo. Há alguns anos o jovem integra o grupo que leva alento para os que enfrentam algum problema de saúde.

“É um prazer participar de qualquer ação em benefício do próximo, sobretudo nos hospitais, onde há muitas pessoas desesperadas, que precisam de apoio para superarem as suas dificuldades.”

Sobre o grupo

Atualmente, o grupo de Evangelização nos Hospitais conta com milhares de voluntários, realizando visitas a unidades e postos de saúde em todo o Brasil, sob a coordenação do pastor Lázaro Nazaré Pedro. Além das visitas, a Universal capacita os seus voluntários a prestarem assistência emocional e espiritual aos pacientes, familiares e funcionários em capelas hospitalares (foto ao lado) — espaços abertos a todos os que necessitam, independentemente da religião.

Caso tenha um familiar que esteja sofrendo com problemas de saúde e deseje a visita de um dos voluntários do grupo, entre em contato pelo e-mail visitas@sp.universal.org.br. Se estiver fora de São Paulo, procure a Universal mais próxima de sua casa. Encontre o endereço aqui.

