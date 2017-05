Eu não sou o maior do mundo, afirma Tom Brady

Home > Comportamento

Thomas Edward Patrick Brady Jr. acreditava que a sua carreira como atleta profissional havia acabado antes de começar. Nos Estados Unidos (EUA), a vida esportiva de uma pessoa, quase sempre, tem início nas escolas e nas universidades. Thomas, apesar de se dedicar ao esporte, não teve sucesso nesse período.

Em entrevista concedida à ESPN dos EUA recentemente, ele lembrou que foi reserva em um time que perdeu todos os oito jogos que disputou em seu primeiro ano do Ensino Médio.

“Depois fui para a Universidade de Michigan, era o sétimo quarterback, e tive momentos difíceis até ser o número 2. Quando eu finalmente virei o número 1, havia outra pessoa que eles queriam como número 1.”

Tendo passado a maior parte do tempo como reserva, era natural que Thomas não seria uma das primeiras escolhas dos times profissionais. Nos EUA, os times escolhem os seus novos atletas de acordo com o que realizaram nas categorias de base, que são muito valorizadas. Cada um dos 32 times de futebol americano escolhe um jogador por “rodada”. São sete rodadas, e os milhares de jovens que não são escolhidos partem para outras carreiras ou outros países em busca de seus sonhos.

Quando a quinta rodada acabou, Thomas já tentava aceitar a sua derrota. Mas o 6º time daquela rodada declarou o seu nome. Thomas Edward Patrick Brady Jr. foi o 199º estudante escolhido pelos times profissionais em 2000.

Tom Brady

Os anos seguintes transformaram o jovem Thomas em Tom Brady, que, para muitos fãs de futebol americano e especialistas no assunto, é o maior praticante do esporte de todos os tempos.

Tom se tornou titular no New England Patriots já em 2001 e conquistou o campeonato nacional em um time considerado zebra, tornando-se o mais novo jogador da posição a ser campeão. Nos anos seguintes, foi o responsável por fazer o seu time vencer mais quatro campeonatos, além de ser eleito o jogador mais valioso da final quatro vezes e o mais valioso do mundo outras duas vezes. Até hoje foram 208 vitórias como titular, um recorde na história do esporte que o levou a conquistar 14 títulos de divisão.

Na final de 2017, ocorrida em março, Tom Brady liderou o time na maior virada da história da liga estadunidense de futebol, tendo lançado 466 jardas (outro recorde para finais do esporte).

Diante de toda a superação e todos os títulos do jogador, há quem defenda Brady como o maior nome do esporte dos EUA, acima do ex-jogador de basquete Michael Jordan, por exemplo. Mas o próprio Tom discorda:

“Eu não concordo com isso, e eu vou dizer por quê: eu me conheço como jogador”, afirma ele. “Eu sou realmente produto do que está ao meu redor, de quem me treinou, de quem foi meu adversário nos jogos, do período em que estou jogando. Eu realmente acredito que muita gente em meu lugar conquistaria o mesmo que eu. Então, eu tenho sido afortunado. Eu apenas busco não ser o elo mais fraco da corrente.”

A lição de Tom Brady

O futebol americano é o esporte mais popular dos EUA. Sendo o principal nome em atividade desse esporte há pelo menos 16 anos, Tom Brady influencia milhões de pessoas. Como muitas outras celebridades, ele poderia ser vaidoso ou arrogante. Ao contrário disso, ele e sua esposa, a brasileira Gisele Bündchen (considerada por muitos a modelo mais bem-sucedida da história), costumam atender fãs e visitar escolas para incentivar crianças.

Em seu blog pessoal, o bispo Edir Macedo afirma que a humildade é a base do caráter de Deus e daqueles que nasceram dEle. "Já o orgulho é a base do caráter do diabo e daqueles que nasceram da carne”, alerta.

Independentemente do sucesso alcançado em qualquer área da vida, é importante manter “os pés no chão”. É preciso entender que nenhum homem é maior que o outro, e o único que merece reverência é o próprio Senhor Jesus, que, ao invés de demonstrar vaidade, exemplificou a humildade.

Por isso quem quiser chegar-se a Deus tem de usar humildade e fé. "Do contrário, nada feito. Nenhum orgulhoso, arrogante, prepotente, autoritário, opressor ou tirano tem vez diante do Todo-Poderoso”, afirma o bispo.

E você, como tem agido? A vaidade ou o orgulho “subiram à sua cabeça”? Clique aqui, leia o texto do bispo Edir Macedo e reflita sobre o seu comportamento atual.