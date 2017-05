Grupo da Universal organiza almoço com mães adolescentes

Home > Ação Social

Com o objetivo de proporcionar um Dia das Mães diferente e especial, o grupo Universal na Fundação Casa Brasil (UNFCB) esteve em dois momentos na Unidade Feminina de Internação Chiquinha Gonzaga, no bairro da Mooca, zona leste da capital paulista.

O UNFCB realiza um trabalho evangelístico dentro de unidades para adolescentes que cometeram atos infracionais, sob a coordenação, em todo o País, do pastor Ulisses Teixeira.

Na unidade da Mooca, todas as adolescentes infratoras que estão grávidas são enviadas para uma ala especial. A partir de 32 semanas de gestação, elas são incluídas no Programa de Atendimento Maternal Infantil (Pami), no qual a mãe tem o direito de ficar com o filho até o final do cumprimento da medida socioeducativa.

No primeiro encontro no local, no sábado (13 de maio), o grupo organizou um almoço especial com as meninas que lá estão com os seus filhos, a fim de comemorar o Dia das Mães. No domingo (14), os voluntários do UNFCB voltaram e realizaram uma reunião, às 15 horas, dando uma palavra de fé e esperança a todas elas, que também foram presenteadas com o livro “Namoro Blindado”, do casal Renato e Cristiane Cardoso.

Grande desafio



De acordo com o pastor Ulisses, ele e os voluntários do grupo têm visitado inúmeras unidades pelo estado com o objetivo de levar a Palavra de Deus aos menores (meninas e meninos) que hoje cumprem medida socioeducativa. Contudo, o trabalho não se limita apenas a São Paulo.

“Atualmente, atuamos em 110 unidades, das 149 existentes no estado, e também em 287 das quase 500 em todo o País. São quase 3 mil meninas internas no Brasil inteiro, sem contar os meninos, portanto, temos um grande desafio pela frente, mas temos trabalhado dia e noite a fim de alcançar esses jovens para Jesus e lhes mostrar que é possível, sim, mudar o rumo de suas vidas”, destaca o pastor.

