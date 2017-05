Entre a família e as drogas

Home > Reflexão

Usuário de crack e cocaína, o pai da produtora cultural Mylena Garbin, de 24 anos, estava desaparecido havia 6 anos. Ela sabia que ele frequentava a cracolândia, local de venda e consumo explícito de drogas, localizado na região central da cidade de São Paulo.

Viciado, o pai abandonou a família quando Mylena tinha 18 anos e nunca mais tiveram contato. "Talvez o tenha cobrado muito, para que parasse de usar drogas, e ele se cansou", disse ela em entrevista à BBC Brasil.

Por muito tempo a jovem percorreu os bares do Centro de São Paulo em busca do pai, mas só após ser voluntária em um trabalho social na cracolândia e conversar com assistentes sociais que o conheciam é que viu a chance de ter o reencontro. Deixou os seus contatos com uma delas e uma mensagem: "Pai, me liga! Te amo e estou com saudades." Não demorou para que ele ligasse e, finalmente, pai e filha se reencontrassem.

O senhor, de 52 anos, afirma que, após participar de um programa do Governo que auxilia dependentes com trabalho e moradia, conseguiu diminuir o consumo, mas não largar o vício que o afastou de sua família. O pior é que se esse não for realmente arrancado, poderá separá-los de novo, apesar de se amarem.

Te amo, mas...

A história acima é mais uma prova de que apenas o amor e aconchego da família e de um lar não são capazes de vencer a dependência. Nem mesmo programas sociais, por mais bem-intencionados que sejam, podem reabilitar um usuário de drogas. E o porquê é bem simples: o vício é alimentado por um espírito maligno, e contra ele as armas naturais não funcionam. Somente pela fé e autoridade no nome do Senhor Jesus é que ele é expulso e a pessoa pode recomeçar a viver.

Abaixo, o depoimento da família de Jackson, mais uma que tentava, com as armas naturais, ajudar o filho a vencer o vício do crack, cigarro e outras drogas. Internações e até amor e compreensão não foram suficientes para expulsar esse mal da vida do rapaz. Mas, ao participar da reunião da Cura dos Vícios, eles se surpreenderam com o que a fé pode fazer. Veja:

Após todas essas provas, você pode ver que é possível superar o problema do vício, seu ou de um familiar, e ter a mesma alegria que essa família recebeu. Não perca mais tempo e decida agora comparecer à reunião da Cura dos Vícios, que acontece aos domingos, em toda a Universal.

