A vida é feita de escolhas

Home > Reflexão

“O poder da escolha é meu, as suas consequências não podem ser dos outros. Não é justo fazer má escolha e culpar terceiros pelas más consequências. Deus nos deu o poder de escolher o bem ou o mal, obedecer ou desobedecer.” (mensagem retirada do blog do bispo Edir Macedo)

Quando Deus nos criou, Ele deu ao homem livre-arbítrio, o poder de escolha. Amar é uma decisão, e sem livre-arbítrio não se pode amar. Cada pessoa pode escolher amar ou não amar a Deus, obedecer ou não obedecer à Sua Palavra.

Deus abençoa quem escolhe segui-Lo, e quem aceita o Senhor Jesus como o seu Salvador terá a Vida Eterna. Mas quem O rejeita sofrerá as consequências de uma vida sem Deus.

Contudo, ao mesmo tempo em que o homem tem livre-arbítrio, Deus trabalha em tudo para que a Sua vontade seja feita.

“O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos”, diz a Bíblia em Provérbios 16.9

Assista ao vídeo abaixo e veja as consequências de uma escolha errada:

Saiba que, por mais difícil que seja, se submeter à vontade de Deus é sempre o melhor.

Se está passando por dificuldades e não sabe o que fazer, converse agora mesmo com um Pastor Online. Ou procure uma Universal mais próxima de sua casa e participe das reuniões. Clique aqui para encontrar o endereço.