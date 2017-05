Você é homem ou macho?

Home > Notícias da Universal

Será que há diferença entre ser homem e ser do sexo masculino?

Para o rei Davi a diferença era clara. Na cronologia bíblica, ele foi o segundo rei de Israel, que, sob o seu comando, alcançou uma expansão territorial surpreendente. Por meio de uma manobra militar bem-sucedida, ele também conquistou Jerusalém dos jebuseus (na Bíblia em 2 Samuel 5.6-7), fez dela a sua capital e abrigou ali a Arca da Aliança — a casa de Deus entre o Seu povo.

Davi começou “de baixo”, como um soldado corajoso que, por meio de sua fé no Senhor, enfrentou o gigante Golias e venceu. Quando ele estava perto de sua morte, chamou o seu filho e sucessor no trono, Salomão, e lhe deu uma ordem: esforce-se e seja homem.

“Davi deu para o seu filho uma ordem — e uma ordem é para ser cumprida — que, aparentemente, não fazia sentido, porque Salomão tinha nascido do sexo masculino. Então, pelo menos biologicamente, ele era macho. Contudo, ninguém já nasce homem. Para se tornar homem, ele teria de se esforçar. Ele teria de cumprir certos critérios para que, de fato, tivesse o comportamento de um homem. Por isso Davi estava dando essa ordem para ele”, explicou o palestrante Renato Cardoso durante o encontro mensal para homens no Templo de Salomão, localizado na capital paulista, no dia 12 de maio último.

“Homem” é um título que se conquista

Durante a palestra, Cardoso explicou que o amadurecimento de um homem não acontece só porque ele se torna um adulto e assume atividades da maioridade. Mas que esse amadurecimento é conquistado por meio de um comportamento honroso, de caráter.

Homem que é homem assume a responsabilidade para si e paga as consequências, não joga a culpa em terceiros. Uma característica importante, por exemplo, do homem de valor é que ele não vive na mentira. A sua vida é transparente e ele não engana os outros, o seu trabalho é sério.

