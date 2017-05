Jogador Neto, da Chapecoense, manda um recado aos jovens do FJU

Home > Notícias da Universal

Sobreviver a um acidente aéreo no qual a maioria dos seus amigos e companheiros de trabalho morreu é um milagre de Deus. Foi o que aconteceu ao zagueiro Hélio Hermito Zampier Neto, de 31 anos, o Neto, da Chapecoense, time de futebol de Santa Catarina.

O jogador é um dos seis sobreviventes da queda da aeronave que transportava a equipe da Chapecoense na Colômbia, onde disputaria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana de 2016, numa partida contra o Atlético Nacional.

Neto sofreu um traumatismo cranioencefálico, ferimentos pelo corpo e ainda contraiu uma pneumonia bacteriana. Esteve em coma, passou por cirurgia, mas, apesar da gravidade da situação, não sofreu lesões neurológicas, e hoje objetiva retornar aos campos.

Recentemente, o jogador gravou uma mensagem em vídeo para os jovens do grupo Força Jovem Universal (FJU), em que agradece pelas orações dirigidas a ele e manda um recado àqueles que têm todo um futuro pela frente e estão cheios de desejo no coração.

O zagueiro cita a passagem bíblica de 2 Timóteo 2.22: “Foge também das paixões da mocidade; e segue a justiça, a fé, o amor, e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor”, e afirma que a melhor escolha do jovem é estar na presença de Deus, pois, na alegria ou na tribulação, Ele está conosco.

