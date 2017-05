Grupos da Universal são homenageados no estado do Ceará

Home > Notícias da Universal

Da Redação (*) / Fotos: Cedidas pela Universal do estado do Ceará

Recentemente, grupos de ações sociais da Universal receberam uma homenagem especial em sessão solene realizada na Assembleia Legislativa do estado do Ceará, ressaltando a fundamental importância deles, não apenas no que diz respeito àa ações, mas também ao espiritual.

Os grupos receberam menção referente ao trabalho voluntário de evangelização executado nas cadeias, por meio do Universal nos Presídios (UNP), hospitais e asilos, bem como pelo apoio dado às mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, sem contar o trabalho feito com os jovens no Força Jovem Universal (FJU).

Para o coordenador do UNP no estado, bispo Luiz Aparecido Coelho, ajudar os presos a começarem uma vida diferente — que só Jesus pode oferecer — é o principal objetivo do grupo que, diariamente, se empenha e tem coragem de “adentrar ambientes sinistros, carregados de ódio e mágoa para levar Vida a todos os presos”, como destacou o bispo.



Para o pastor Francisco Everaldo da Conceição Lobo, responsável pelo grupo de Evangelização (EVG) no Ceará, todos os envolvidos nesse trabalho se empenham em levar sempre amor, carinho, dedicação e, principalmente, Salvação a várias pessoas, a exemplo do projeto Anjos da Madrugada, que está sempre presente nas madrugadas levando alimentos e a Palavra de Deus àqueles que se encontram em situação de rua, especialmente na Praça do Ferreira, região central de Fortaleza, capital do estado.

Durante a solenidade, receberam placas de homenagem o bispo Luiz, o pastor Francisco, bem como a coordenadora da Escola Bíblica Infantojuvenil (EBI) do estado, Silvia Aparecida Gomes da Silva, e o coordenador do grupo Calebe do Ceará, pastor Reginaldo Freitas da Costa.

