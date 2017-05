UNP presta homenagem às mães em todo o Brasil

Home > Ação Social

O Dia das Mães – comemorado no último domingo (14 de maio) – nas principais unidades prisionais do País foi recheado de surpresas, proporcionadas pelos voluntários do grupo Universal nos Presídios (UNP).

Milhares de mães, dentro e fora das prisões, receberam algum agrado do grupo.

Diversos serviços foram prestados a elas, espaços de beleza organizados, cafés preparados, livros doados, apresentações musicais e de teatro, entre outras ações. Além disso, foram realizadas orações especiais para tornar o dia delas muito mais agradável e abençoado.

As homenagens alcançaram ainda as prestadoras de serviços dos presídios, como as agentes penitenciárias e diretoras, entre outras, com a participação direta de outros grupos da Universal, como Força Jovem Universal (FJU), Escola Bíblica Infantojuvenil (EBI) e “Mães em Oração”.



O trabalho do grupo Universal nos Presídios é incessante, com o objetivo de levar o Evangelho da Salvação a toda população carcerária do Brasil.

Caso queira conhecer algumas das ações realizadas pelo UNP, acesse e curta a página oficial do grupo no Facebook. Para outras informações e saber como se tornar um voluntário, procure a Universal mais perto da sua casa.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)

Veja na galeria abaixo mais fotos do movimento especial do Dia das Mães pelo País: