Novos bispos consagrados no Brasil, Estados Unidos e Angola

Quando Deus tirou Davi de trás das malhadas, de detrás das ovelhas (1 Crônicas 17.7), para consagrá-lo rei de Israel, Ele sabia que, para torná-lo naquilo que havia planejado, era preciso capacitá-lo, prepará-lo para tamanha responsabilidade, tendo em vista que ele era apenas um garoto, que pastoreava as ovelhas do pai.

Muitas lutas Davi teria de travar, com os inimigos mais poderosos, a começar pelo gigante Golias, até se tornar um grande rei, respeitado, admirado e amado por todos.

Por isso, a primeira coisa que Deus fez foi enviar o profeta Samuel até a casa de Jessé, para então derramar o azeite da unção sobre a cabeça de Davi e consagrá-lo. A partir daquele momento, Davi recebeu de Deus capacidade para governar o povo de Israel e derrotar todos os inimigos.

Ele era o menor da casa de seu pai, o mais incapaz, aos olhos da própria família, mas para Deus ele era a pessoa ideal para cumprir o propósito dEle. Era sincero, humilde, temente a Deus e, embora não fosse visto por ninguém, dava o seu melhor naquilo que havia sido colocado em suas mãos. Ele dava a vida pelas ovelhas.

Esse é o espírito do verdadeiro homem de Deus. Esse é o espírito dos pastores da Universal.

A exemplo de Davi, eles foram tirados de trás das malhadas. Muitos eram menosprezados, desvalorizados pela sociedade e pela própria família. Viviam perdidos nos vícios, na prostituição, na criminalidade, doentes, com uma vida miserável. Mas, ao chegarem à Universal e tomarem conhecimento da Verdade, se entregaram de corpo, alma e espírito e tiveram a vida completamente transformada. E, então, decidiram renunciá-la em favor dos aflitos.

Iniciaram uma jornada árdua, cheia de obstáculos e percalços, lágrimas derramadas no altar, mas gratificante, pelo prazer de servir ao Senhor Jesus e estarem incluídos no plano dEle: salvar o mundo.

Por isso, a Universal, seguindo o que orienta a Palavra de Deus (1 Timóteo 3.1-10), após esses homens de Deus passarem por tantas coisas, tantas privações, perseguições e lutas para levar a Palavra de Deus, terem perseverado e permanecido fiéis, têm o seu ministério aprovado por Deus e pelos homens e recebem a consagração a bispo, a fim de serem capacitados para coisas ainda maiores.

Maranhão

No Brasil, na última semana de abril, foram consagrados mais dois bispos, no estado do Maranhão (foto acima).

O primeiro foi o bispo Mário Roberto de Lima Barbosa, de 60 anos — 32 deles servindo a Deus no Altar.

Nascido no estado da Bahia, o bispo Roberto, como é conhecido, chegou à Universal já casado, porém, com a vida e o casamento destruídos pelos vícios e pela prostituição. A esposa, Maria da Glória dos Santos Barbosa, com quem está casado há 37 anos, chegou à Igreja primeiro e foi quem buscou por ele. Tiveram a vida e o casamento restaurados e, após 1 ano, já estavam fazendo a Obra de Deus no Altar.

Já passaram por vários estados brasileiros: Bahia, Pará, Amazonas, Rondônia, Rio Grande do Norte e, atualmente, estão no Maranhão.

Para o novo bispo não existe nada mais gratificante do que fazer a Obra de Deus. “Essa consagração representa o prazer e a alegria de servir ao meu Senhor, ajudando pessoas que, se não fossem ajudadas, estariam mortas e, pior, no inferno.”

A outra consagração no estado foi do bispo Ildeglando de Oliveira Souza, que atende por bispo Oliveira e faz a Obra de Deus há 28 anos. Foi na mesma igreja em que se converteu que conheceu a esposa, Ozanir Pereira Alves de Souza, com quem está casado há 25 anos. Serviu a Deus nos seguintes estados: Ceará, Bahia, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Alagoas, Amazonas, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Maranhão, onde atualmente é responsável pelo grupo de obreiros voluntários do estado.

Ele se recorda de que, quando iniciou na Obra, havia uma perseguição muito grande contra a Igreja. “Nessa época as nossas igrejas eram apedrejadas e nós éramos perseguidos até nas ruas. Foi o próprio Deus que permitiu que acontecesse tudo isso, para nos fazer crescer e amadurecer.”

Estados Unidos

Nos Estados Unidos também foram consagrados, recentemente, mais três novos bispos. No último dia 25 de abril, o bispo Jean Carturani; no dia 5 de maio, os bispos Márcio Oliveira e Jeferson Murilo Vizerra.

O bispo Jean, de 37 anos, e a esposa, Bianca Carturani, de 35 (ambos na foto acima), são casados há 18 anos e estão na Obra há 16. Estiveram por 10 anos servindo a Deus nos Estados Unidos e, recentemente, foram enviados como responsáveis pela Universal à Guatemala, na América Central.

Para ele, a verdadeira consagração acontece muito antes de ele ser ungido com azeite. “Sempre tive essa consciência, e por essa razão sempre me senti honrado sendo obreiro, auxiliar ou pastor. Essa honra e responsabilidade sempre estiveram dentro de mim, e a cerimônia de consagração veio para confirmar tudo isso e sem dúvida alguma foi muito importante.”

Em 24 anos fazendo a Obra de Deus no Altar, o bispo Jeferson, de 41 anos, e sua esposa, Betânia de Lourdes Silva

Vizerra (ambos na foto abaixo), veem essa consagração como a aprovação do ministério deles. “É o sinal de que Deus tem recebido e aceitado as nossas ofertas no Altar dEle. E nos tornarmos mais servos ainda, e continuaremos servindo com a mesma intensidade.”



Além de vários estados brasileiros, eles já trabalharam em vários estados dos Estados Unidos e, atualmente, são responsáveis pelo trabalho da Universal no estado da Pennsylvania.

O bispo Marcio e a esposa, Daniela de Oliveira, tinham 20 e 18 anos de idade, respectivamente, quando foram chamados para o Altar e, em seguida, enviados para o estado de Minas Gerais com a responsabilidade de iniciar o trabalho na cidade de São João Del Rei. Não havia nada ainda lá, teriam que começar do zero. “Mas a alegria de saber que começaríamos uma igreja superava todos os percalços. Não tínhamos ainda obreiros, havia escassez em tudo, mas não faltavam fé e alegria”, recorda-se ele.

Hoje o novo bispo está com 40 anos, e está há 14 desenvolvendo o trabalho nos Estados Unidos. Atualmente é responsável pelo trabalho da Universal em Dallas, no Texas.

Outras consagrações

No último dia 14 de maio aconteceram mais nove consagrações:

No Brasil, foram consagrados os bispos Joel de Araújo e José de Jesus Peixoto, ambos no estado de Sergipe; nos Estados Unidos, o bispo Alexandre Teixeira, em Houston, no Texas; em Angola, os bispos Antonio Chavonga, Manuel Antonio do Rosário Mendes, Ademilson Miguel Santos, Paulo Meireles Rosa Comba, Manoel Lopes da Silva e Alfredo Alberto.

