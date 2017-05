Marcelo Rezende revela qual é a sua arma contra o câncer

Home > Mundo Cristão

O apresentador Marcelo Rezende está afastado de suas funções para tratar de um tumor que teve origem em seu pâncreas e irradiou para o fígado, e, por enquanto, não apresentará o “Cidade Alerta”, da Record TV.

Em entrevista transmitida no dia 14 último pelo programa “Domingo Espetacular”, Rezende falou sobre o problema de saúde e da fé na vitória sobre ele.

“Eu vou sair dessa? Vou. Qualquer que seja o resultado eu já saí. Porque um homem que ama a Deus não tem obstáculo. Para ele tudo é simples”, afirmou.

Aos 65 anos de idade, o apresentador revelou que não teme o futuro:

“Tem gente que olha a morte e acredita no fim. Eu não acredito. Vencer não quer dizer sobreviver, é muito mais. Vencer é você estar alinhado com algo que você crê.”

Rezende disse que desde pequeno tem fé em Deus e afirma que foi essa fé a responsável por fazer com que ele, nascido em família pobre, chegasse a um patamar tão elevado na carreira jornalística, mesmo tendo abandonado a escola ainda jovem.

“Eu não estou desesperado, eu sou feliz. E por que eu sou feliz? Por uma razão: tem gente que descobre Deus quando uma adversidade vem, aí clama para Deus. Eu não. Desde que eu sou criança tenho uma absoluta confiança e conhecimento de Deus.”

Rezende destacou ainda que a doença não o assusta porque o homem não foi feito para ter medo, mas sim para ter fé. Aos fãs que estão enviando inúmeras mensagens de apoio, ele sugere:

“Primeiro eu queria pedir a vocês que orem por mim. Isso vai ser importante. É essa comunhão do amor que vai fazer com que eu saia dessa mais forte ainda, saia ainda mais repleto das convicções que eu tenho. Orem por mim. Até porque, no momento em que a gente orar junto, essa força vai fazer com que os céus venham me abençoar nesse momento que é difícil, mas não é definitivo.”

Você pode assistir à reportagem completa com Marcelo Rezende no vídeo abaixo:



E você, como tem reagido diante das adversidades? Reflita sobre isso.

