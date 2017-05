Leia a Bíblia em 1 ano - 137º dia

Home > Mundo Cristão

“O meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento...” Oséias 4.6

Conhecer a Bíblia é muito importante para todos nós, especialmente nos momentos mais difíceis de nossas vidas, pois Deus fala conosco por meio de Sua Palavra. O Espírito Santo nos conduz, nos orienta, e quando passamos por tribulações, Ele nos faz lembrar do que está escrito na Bíblia, de uma Palavra de Deus que nos conforte. Mas só nos lembraremos se tivermos conhecimento Dela.

Por isso, elaboramos um plano para que você leia a Bíblia em 1 ano. Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã. Você verá o quanto isso transformará a sua vida.

Se você já está nesse propósito, acompanhe a leitura de hoje:

Números 26

1. Aconteceu, pois, que, depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés, e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo:

2. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, da idade de vinte anos para cima, segundo as casas de seus pais; todos os que em Israel podem sair à guerra.

3. Falaram-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão na altura de Jericó, dizendo:

4. Conta o povo da idade de vinte anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito.

5. Rúben, o primogênito de Israel; os filhos de Rúben: de Enoque, a família dos enoquitas; de Palu, a família dos paluítas;

6. De Hezrom, a família dos hezronitas; de Carmi, a família dos carmitas.

7. Estas são as famílias dos rubenitas; e o s que foram deles contados foram quarenta e três mil e setecentos e trinta.

8. E os filhos de Palu, Eliabe;

9. E os filhos de Eliabe, Nemuel, e Datã, e Abirão: estes, Datã e Abirão, foram os do conselho da congregação, que contenderam contra Moisés e contra Arão no grupo de Coré, quando rebelaram contra o Senhor;

10. E a terra abriu a sua boca, e os tragou com Coré, quando morreu aquele grupo; quando o fogo consumiu duzentos e cinqüenta homens, os quais serviram de advertência.

11. Mas os filhos de Coré não morreram.

12. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias: de Nemuel, a família dos nemuelitas; de Jamim, a família dos jaminitas; de Jaquim, a família dos jaquinitas;

13. De Zerá, a família dos zeraítas; de Saul, a família dos saulitas.

14. Estas são as famílias dos simeonitas, vinte e dois mil e duzentos.

15. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações; de Zefom, a família dos zefonitas; de Hagi, a família dos hagitas; de Suni, a família dos sunitas;

16. De Ozni, a família dos oznitas; de Eri, a família dos eritas;

17. De Arode, a família dos aroditas; de Areli, a família dos arelitas.

18. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, quarenta mil e quinhentos.

19. Os filhos de Judá, Er e Onã; mas Er e Onã morreram na terra de Canaã.

20. Assim os filhos de Judá foram segundo as suas famílias; de Selá, a família dos selanitas; de Perez, a família dos perezitas; de Zerá, a família dos zeraítas.

21. E os filhos de Perez foram: de Hezrom, a família dos hezronitas; de Hamul, a família dos hamulitas.

22. Estas são as famílias de Judá, segundo o s que foram deles contados, setenta e seis mil e quinhentos.

23. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram: de Tola, a família dos tolaítas; de Puva, a família dos puvitas;

24. De Jasube, a família dos jasubitas; de Sinrom, a família dos sinronitas.

25. E s ta s são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, sessenta e quatro mil e trezentos.

26. Os filhos de Zebulom, segundo as suas famílias, foram: de Serede, a família dos sereditas; de Elom, a família dos elonitas; de Jaleel, a família dos jaleelitas.

27. Estas são as famílias dos zebulonitas, segundo os que foram deles contados, sessenta mil e quinhentos.

28. Os filhos de José segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim.

29. Os filhos de Manassés foram; de Maquir, a família dos maquiritas; e Maquir gerou a Gileade; de Gileade, a família dos gileaditas.

30. Estes são os filhos de Gileade; de Jezer, a família dos jezeritas; de Heleque, a família dos helequitas;

31. E de Asriel, a família dos asrielitas; e de Siquém, a família dos siquemitas;

32. E de Semida, a família dos semidaítas; e de Hefer, a família dos heferitas.

33. Porém, Zelofeade, filho de Hefer, não tinha filhos, senão filhas; e os nomes das filhas de Zelofeade foram Maalá, Noa, Hogla, Milca e Tirza.

34. Estas são as famílias de Manassés; e o s que foram deles contados, foram cinqüenta e dois mil e setecentos.

35. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias: de Sutela, a família dos sutelaítas; de Bequer, a família dos bequeritas; de Taã, a família dos taanitas.

36. E estes são os filhos de Sutela: de Erã, a família dos eranitas.

37. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, trinta e dois mil e quinhentos; estes são os filhos de José, segundo as suas famílias.

38. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos belaítas; de Asbel, a família dos asbelitas; de Airã, a família dos airamitas;

39. De Sufã, a família dos sufamitas; de Hufã, a família dos hufamitas.

40. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã; de Arde, a família dos arditas; de Naamã, a família dos naamanitas.

41. E s te s são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias; e os que foram deles contados, foram quarenta e cinco mil e seiscentos.

42. Estes são os filhos de Dã, segundo as suas famílias; de Suã, a família dos suamitas. Estas são as famílias de Dã, segundo as suas famílias.

43. Todas as famílias dos suamitas, segundo os que foram deles contados, foram sessenta e quatro mil e quatrocentos.

44. Os filhos de Aser, segundo as suas famílias, foram: de Imna, a família dos imnaítas; de Isvi, a família dos isvitas; de Berias, a família dos beriítas.

45. Dos filhos de Berias, foram; de Héber, a família dos heberitas; de Malquiel, a família dos malquielitas.

46. E o nome da filha de Aser foi Sera.

47. Estas são as famílias dos filhos de Aser, segundo os que foram deles contados, cinqüenta e três mil e quatrocentos.

48. Os filhos de Naftali, segundo as suas famílias; de Jazeel, a família dos jazeelitas; de Guni, a família dos gunitas;

49. De Jezer, a família dos jezeritas; de Silém, a família dos silemitas.

50. E s ta s são as famílias de Naftali, segundo as suas famílias; e os que foram deles contados, foram quarenta e cinco mil e quatrocentos.

51. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, seiscentos e um mil e setecentos e trinta.

52. E falou o Senhor a Moisés, dizendo:

53. A estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos nomes.

54. Aos muitos aumentarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança; a cada um se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados.

55. Todavia a terra se repartirá por sortes; segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão.

56. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos.

57. E estes são os que foram contados dos levitas, segundo as suas famílias: de Gérson, a família dos gersonitas; de Coate, a família dos coatitas; de Merari, a família dos meraritas.

58. E s ta s são as famílias de Levi: a família dos libnitas, a família dos hebronitas, a família dos malitas, a família dos musitas, a família dos coreítas. E Coate gerou a Anrão.

59. E o nome da mulher de Anrão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito; e de Anrão ela teve Arão, e Moisés, e Miriã, irmã deles.

60. E a Arão nasceram Nadabe, Abiú, Eleazar, e Itamar.

61. Porém Nadabe e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor.

62. E os que deles foram contados eram vinte e três mil, todo o homem da idade de um mês para cima; porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada herança entre os filhos de Israel.

63. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão na direção de Jericó.

64. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai.

65. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto; e nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num.

Salmos 69

1. Livra-me, ó Deus, pois as águas entraram até à minha alma.

2. Atolei-me em profundo lamaçal, onde se não pode estar em pé; entrei na profundeza das águas, onde a corrente me leva.

3. Estou cansado de clamar; a minha garganta se secou; os meus olhos desfalecem esperando o meu Deus.

4. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça; aqueles que procuram destruirme, sendo injustamente meus inimigos, são poderosos; então restituí o que não furtei.

5. Tu, ó Deus, bem conheces a minha estultice; e os meus pecados não te são encobertos.

6. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos Exércitos; não sejam confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel.

7. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas; a confusão cobriu o meu rosto.

8. Tenho-me tornado um estranho para com meus irmãos, e um desconhecido para com os filhos de minha mãe.

9. Pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim.

10. Quando chorei, e castiguei com jejum a minha alma, isto se me tornou em afrontas.

11. Pus por vestido um saco, e me fiz um provérbio para eles.

12. Aqueles que se assentam à porta falam contra mim; e fui o cântico dos bebedores de bebida forte.

13. Eu, porém, faço a minha oração a ti, Senhor, num tempo aceitável; ó Deus, ouve-me segundo a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação.

14. Tira-me do lamaçal, e não me deixes atolar; seja eu livre dos que me odeiam, e das profundezas das águas.

15. Não me leve a corrente das águas, e não me absorva ao profundo, nem o poço cerre a sua boca sobre mim.

16. Ouve-me, Senhor, pois boa é a tua misericórdia. Olha para mim segundo a tua muitíssima piedade.

17. E não escondas o teu rosto do teu servo, porque estou angustiado; ouve-me depressa.

18. Aproxima-te da minha alma, e resgataa; livra-me por causa dos meus inimigos.

19. Bem tens conhecido a minha afronta, e a minha vergonha, e a minha confusão; diante de ti estão todos os meus adversários.

20. Afrontas me quebrantaram o coração, e estou fraquíssimo; esperei por alguém que tivesse compaixão, mas não houve nenhum; e por consoladores, mas não os achei.

21. Deram-me fel por mantimento, e na minha sede me deram a beber vinagre.

22. Torne-se-lhes a sua mesa diante deles em laço, e a prosperidade em armadilha.

23. Escureçam-se-lhes os seus olhos, para que não vejam, e faze com que os seus lombos tremam constantemente.

24. Derrama sobre eles a tua indignação, e prenda-os o ardor da tua ira.

25. Fique desolado o seu palácio; e não haja quem habite nas suas tendas.

26. Pois perseguem àquele a quem feriste, e conversam sobre a dor daqueles a quem chagaste.

27. Acrescenta iniqüidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça.

28. Sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos.

29. Eu, porém, sou pobre e estou triste; ponha-me a tua salvação, ó Deus, num alto retiro.

30. Louvarei o nome de Deus com um cântico, e engrandecê-lo-ei com ação de graças.

31. Isto será mais agradável ao Senhor do que boi, ou bezerro que tem chifres e unhas.

32. Os mansos verão isto, e se agradarão; o vosso coração viverá, pois que buscais a Deus.

33. Porque o Senhor ouve os necessitados, e não despreza os seus cativos.

34. Louvem-no os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move.

35. Porque Deus salvará a Sião, e edificará as cidades de Judá; para que habitem ali e a possuam.

36. E herdá-la-á a semente de seus servos, e os que amam o seu nome habitarão nela.

Isaías 16

1. Enviai o cordeiro ao governador da terra, desde Sela, no deserto, até ao monte da filha de Sião.

2. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vaus de Arnom como o pássaro vagueante, lançado fora do ninho.

3. Toma conselho, executa juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia como a noite; esconde os desterrados, e não descubras os fugitivos.

4. Habitem contigo os meus desterrados, ó Moabe; serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor; porque o homem violento terá fim; a destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra.

5. Porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele no tabernáculo de Davi se assentará em verdade um que julgue, e busque o juízo, e se apresse a fazer justiça.

6. Ouvimos da soberba de Moabe, que é soberbíssimo; da sua altivez, da sua soberba, e do seu furor; porém, as suas mentiras não serão firmes.

7. Portanto Moabe clamará por Moabe; todos clamarão; gemereis pelos fundamentos de Quir-Haresete, pois certamente já estão abatidos.

8. Porque os campos de Hesbom enfraqueceram, e a vinha de Sibma; os senhores dos gentios quebraram as suas melhores plantas que haviam chegado a Jazer e vagueiam no deserto; os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar.

9. Por isso prantearei, com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma; regar-te-ei com as minhas lágrimas, ó Hesbom e Eleale; porque o júbilo dos teus frutos de verão e da tua sega desapareceu.

10. E fugiu a alegria e o regozijo do campo fértil, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum; já não se pisarão as uvas nos lagares. Eu fiz cessar o júbilo.

11. Por isso o meu íntimo vibra por Moabe como harpa, e o meu interior por Quir-Heres.

12. E será que, quando virem Moabe cansado nos altos, então entrará no seu santuário a orar, porém não prevalecerá.

13. Esta é a palavra que o Senhor falou contra Moabe desde aquele tempo.

14. Porém agora falou o Senhor, dizendo: Dentro de três anos (tais como os anos de jornaleiros), será envilecida a glória de Moabe, com toda a sua grande multidão; e o restante será pouco, pequeno e impotente.

O que você aprendeu com a leitura de hoje? Deixe o seu comentário.

E não desanime. Continue firme para ler a Bíblia em 1 ano, aqui no Universal.org.

Acompanhe a leitura do 136º dia clicando aqui.

Acompanhe a leitura do 138º dia clicando aqui.

Se você ainda não começou, clique aqui e comece agora, não deixe para amanhã.