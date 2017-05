Como alcançar o que parece inalcançável

Home > Comportamento

Quem perguntar pelo professor Nino, na cidade de Aliança, interior de Pernambuco, será indicado a um senhor de 67 anos, bigode grisalho e milhares de árvores plantadas. João Florindo é o exemplo de que a pessoa que tem um objetivo e foco para cumpri-lo é capaz de fazer qualquer coisa.

A sua missão começou há cerca de 50 anos, quando quis plantar uma fileira de palmeiras imperiais. O objetivo era criar 42 árvores no local, mas todos os dias ele se deparava com o seu trabalho desfeito. As pessoas simplesmente furtavam as mudas das plantas, até que elas acabaram. Mesmo assim, ele não desistiu, resolveu plantar eucaliptos, e, desde então, não parou mais o seu trabalho em favor da vida.

Somente no ano 2009, o professor Nino plantou mais de 89 mil árvores. Ele é responsável não apenas pelo paisagismo, mas por reconstruir uma biodiversidade que se acreditava perdida. Nas margens do rio Sirigi, por exemplo, após o professor passar 4 anos reflorestando, voltaram a aparecer animais como capivaras, pássaros, camaleões e cutias.

Quando perguntado sobre como quer ser lembrado pelas próximas gerações, ele responde: "Como um plantador de árvores."

Você tem trabalhado em sua plantação?

Ao ver as árvores de sua região destruídas, o professor Nino poderia fazer como tantas outras pessoas e acreditar que não tinha volta. Ao ter de iniciar sozinho o trabalho, poderia ter desistido. Assim como poderia desistir por saber que, muitas e muitas vezes, o seu trabalho seria desfeito. Entretanto, ele manteve o coração naquele objetivo.

“O seu coração gravita na direção do que você foca”, explica o escritor e palestrante Renato Cardoso. “Por exemplo, se a sua atenção vai para uma certa marca e modelo de carro, o seu coração vai para ele. E uma vez lá, o seu coração dará ordens à sua mente para obtê-lo. Dados o devido tempo e esforço, você terá aquele carro.”

A questão é: Onde cada um coloca seu coração?

“O que tem a sua atenção tem o seu coração. O que tem o seu coração controlará as suas atitudes”, explica Renato.

Portanto, se a sua atenção está nas derrotas, nos problemas e nas dificuldades, ali também estará o seu coração. Logo, as suas atitudes serão atitudes de uma pessoa derrotada, cheia de problemas, incapaz de vencer os obstáculos.

Se, ao contrário, a sua atenção está no prêmio, no objetivo que quer alcançar, todas as adversidades serão vencidas, pois o seu olhar as ultrapassa. Logo, você também.

“Jesus explicou isso assim: “Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração” (Mateus 6:21)”, destaca Renato.

Se você tem uma meta a alcançar, descubra onde está o seu tesouro. Caso a missão ainda pareça impossível, participe do Jejum das Causas Impossíveis, neste sábado, na Universal, e fortaleça-se.