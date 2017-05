UNP inaugura rádio dentro de presídio de segurança máxima em Rondônia

Home > Ação Social

Desde o último dia 10 maio, quando o grupo Universal nos Presídios (UNP) de Rondônia inaugurou um templo da Igreja dentro da Penitenciária de Segurança Máxima Milton Soares de Carvalho (localizada na capital, Porto Velho), entrou no ar, dentro do complexo, a rádio 104,5 FM de Porto Velho, retransmissora da Rede Aleluia de rádio.

A emissora ficará ligada no presídio das 6 da manhã às 9 da noite, e os presos terão a oportunidade de ouvir — por meio de caixas acústicas instaladas nos corredores — a mesma programação da Rede Aleluia, rádio que está no ar há mais de 20 anos e presente nas principais cidades brasileiras.



Dentro do presídio, a rádio funcionará como um meio de propagar o Evangelho da Salvação a todos, uma vez que, por se tratar de uma instituição de segurança máxima, não é permitido aos apenados portar ou ter instalados aparelhos que tenham acesso à energia elétrica dentro das celas, como rádios, televisores ou qualquer outro equipamento.

Momento do Presidiário

Em meio à vasta programação da rádio, há um programa dirigido especialmente aos encarcerados, o “Momento do Presidiário”. No estado, ele é apresentado pelo pastor Raimundo Nonato Gomes, responsável pelo grupo UNP local (foto acima), diretamente dos estúdios da rádio na cidade, e tem duração de meia hora: começa às 20h30 e se encerra às 21 horas, quando a rádio, no complexo, é desligada.



“Estou deslumbrado com o desenrolar desse trabalho nesse estado. Que esse modelo seja efetivamente ampliado... e que mais pessoas sejam alcançadas pelo poder de Deus. PARABÉNS!!!”, escreveu um internauta, nos comentários de uma postagem do líder do grupo do UNP, bispo Eduardo Guilherme, em sua página pessoal no Facebook.

Em outro momento, mais uma pessoa comentou: “A cada dia Deus nos surpreende com algo novo para abençoar aqueles que precisam e creem no Seu Poder.”

Para mandar recados, os familiares dos presos de Rondônia devem ligar para os seguintes telefones: (69) 3117-3117 ou (69) 3117-3119.

