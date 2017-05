Será que a Torre de Babel se parecia com o desenho dessa pedra?

Home > Mundo Cristão

O canal de tevê norte-americano Smithsonian Channel exibiu, recentemente, uma entrevista com o professor da University College of London Andrew George, que, em 2011, havia escrito um livro, com a participação da sua equipe, explicando o significado de uma pedra, datada do século 6 antes de Cristo (a.C.), que trazia a figura de uma pirâmide juntamente com a imagem do que seria o rei Nabucodonosor (o mesmo da Bíblia).

Essa pirâmide, acredita George, é uma prova de que grandes construções realmente existiram na região da Babilônia na Antiguidade e que a autoria da Torre de Babel teria sido de Nabucodonosor.

“Essa é uma grande peça de evidência que a história da Torre de Babel, citada na Bíblia, foi inspirada por essa construção real. Abaixo dessa saliência, há um texto que pode ser facilmente lido, que significa ‘Zigurate (ou Templo) da cidade da Babilônia’”, explicou.

A construção chegou há aproximadamente 90 metros de altura.

O professor disse que não é uma “pessoa religiosa”, mas acredita que as evidências arqueológicas comumente comprovam relatos bíblicos. E que, por causa dessa pedra, passou a acreditar na ideia de que a Torre de Babel realmente existiu.

O que a Bíblia diz sobre a Torre de Babel?

A Bíblia narra, no capítulo 11 de Gênesis, que homens se estabeleceram na região de Sinar e começaram a construir uma cidade (Babel) e uma torre — que deveria chegar aos céus.

Porém, Deus viu o que aqueles homens faziam e, por isso, decidiu espalhá-los pela Terra, fazendo com que eles falassem línguas diferentes, com o intuito de não deixar o pecado, entre eles, se difundir mais.

O líder de Babel era um caçador chamado Nimrode, o que aponta que a torre foi construída antes do império de Nabucodonosor.

Quem foi Nimrode?

Sobre Nimrode, o bispo Edir Macedo esclarece no livro “Estudo do Apocalipse”: “Nimrode era neto de Cão, o filho que Noé havia amaldiçoado. Através dele, Satanás desenvolveu um sistema pelo qual os seres humanos seriam capazes de matar e até de morrer. Esse sistema se chama religião. Daí ele inspirou Nimrode a construir a cidade de Babel e nela uma torre cujo topo chegasse até aos céus, a fim de atrair as pessoas para o local. O objetivo principal de Nimrode era estabelecer ali um reinado, no qual ele dominaria sobre todos os seres humanos.”

A Bíblia diz que, inicialmente, o reinado de Nimrode se estendia às cidades de Babel, Ereque, Acade e Calné (Gênesis 10.10). Ele também foi fundador da cidade de Nínive.

No livro “Antiguidades Judaicas”, o historiador judaico-romano Flávio Josefo — que testemunhou a destruição de Jerusalém, em 70 depois de Cristo (d.C.) — escreveu sobre Nimrode: "Pouco a pouco, transformou o estado de coisas numa tirania, sustentando que a única maneira de afastar os homens do temor a Deus era fazê-los continuamente dependentes do seu próprio poder. Ele ameaçou vingar-se de Deus, se Este quisesse novamente inundar a Terra; porque construiria uma torre mais alta do que poderia ser atingida pela água e vingaria a destruição dos seus antepassados. O povo estava ansioso de seguir esse conselho, achando ser escravidão submeter-se a Deus; de modo que empreenderam construir a torre... e ela subiu com rapidez além de todas as expectativas."

Clique aqui e confira outras notícias sobre arqueologia bíblica.

Compartilhe nas redes sociais.