Ela enxergou um fio de cabelo de outra em foto do namorado

Home > Vida a Dois

Trocar fotos pela internet se tornou comum entre namorados. Tantas opções de aplicativos e redes sociais são capazes de aproximar ainda mais os casais. Uma situação em especial, no entando, chamou atenção dos internautas nos últimos dias.

Um rapaz, identificado como David, enviou uma foto para a namorada (cujo nome foi preservado por quem publicou as imagens) deitado na cama dele, como uma lembrança. Mas, em seguida, a moça respondeu com as mensagens destacadas abaixo. Ela havia encontrado um fio de cabelo, que não era dela, na imagem. Incapaz de formular uma resposta digna sobre a descoberta da namorada, David apenas enviou a ela uma palavra de calão vulgar, revelando o seu espanto com a descoberta da moça.

Em pouco tempo, as imagens viralizaram na internet, dando origem a diversas piadas. Várias delas afirmando que toda mulher descobre quando está sendo traída.

O affair acaba com você

Algumas pessoas disseram que o erro de David foi enviar a foto com um fio de cabelo de outra mulher para a namorada. Mas, na verdade, o verdadeiro erro do rapaz foi anterior à troca de mensagens, quando ele levou outra mulher para a casa dele. Inevitavelmente a traição traz prejuízos para o casal, especialmente para o adúltero. É o que a Bíblia afirma:

“Filho meu, atende à minha sabedoria; à minha inteligência inclina o teu ouvido; Para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte; os seus passos estão impregnados do inferno.” Provérbios 5.1-5

Em seu blog, o escritor Renato Cardoso, autor do best-seller “Casamento Blindado”, explica que Salomão fala nessa passagem bíblica sobre a mulher adúltera. "Lábios doces. Palavras suaves. Conversa sedutora. Roupas provocantes. Perfume enfeitiçador. Jeito sem-vergonha. Uma linda pomba que gira e gira e deixa tonto todos os que a olham. É triste ver quantos homens têm seguido os passos dela. Quantos têm jogado o casamento e a vida na latrina e corrido para abraçar a mulher adúltera. E quantas mulheres têm abraçado homens da mesma laia”, afirma ele.

De acordo com Renato, o homem se mostra cada vez mais inteligente em relação a descobertas e domínio de novas tecnologias — como o envio de mensagens instantâneas —, mas mantém a mesma burrice ao cair na armadilha mais velha que o diabo criou: “Ainda hoje, cai pela busca do prazer e da vaidade.”

O que aconteceu com David está acontecendo, neste exato momento, com muitas outras pessoas. Casais estão terminando relacionamentos porque um deles foi infiel. Se você valoriza a sua relação, não caia nessa mesma armadilha. Participe da Terapia do Amor, que acontece todas as quintas-feiras, na Universal, e saiba como blindar o seu relacionamento contra esse tipo de problema.