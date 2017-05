Primeiro Tratamento Para a Cura dos Vícios em penitenciária de São Paulo

Home > Ação Social

No último dia 10 de maio, o grupo Universal nos Presídios (UNP) realizou uma reunião de fé, oração e orientações no Pavilhão 1 da Penitenciária Feminina de Sant’Ana, localizada no bairro do Carandiru, zona norte de São Paulo. O encontro contou com a presença especial do bispo Rogério Formigoni, que conduziu o primeiro “Tratamento Para a Cura dos Vícios” no local, reunindo inúmeras presas.

O bispo deu uma palavra de fé às presentes, orou por todas e, ao término do encontro, cada uma recebeu um exemplar do livro, “A Mente de um Viciado e os 5 Passos Para a Cura”, de autoria dele.

No livro, o bispo descreve, por experiência própria, o método dos 5 passos usados no Tratamento Para a Cura dos Vícios, proporcionando ao leitor suporte e orientação necessários na luta contra a dependência química e psicológica que atinge o viciado.

O bispo Eduardo Guilherme, coordenador do UNP em todo o País, também esteve presente no encontro.

UNP na Penitenciária

As reuniões na Penitenciária Feminina de Sant’Ana — que hoje possui dois templos da Universal (um em cada pavilhão) — acontecem com frequência e, segundo a direção, têm ajudado muito no bem-estar das presas como um todo.

