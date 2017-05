Ela recebeu sentença de morte, mas não aceitou

Home > Mundo Cristão

“Você vai morrer.” Essas foram as palavras ouvidas pela babá estadunidense Michele Elbertson aos 23 anos de idade. Michele era obesa mórbida, alimentava-se basicamente de fast food e tinha dificuldade de respiração após poucos metros caminhados, mesmo em linha reta. Depois de realizar exames médicos, o responsável por seu atendimento foi taxativo:

“Ele me olhou seriamente e disse que, se eu continuasse nesse caminho, eu não viveria para ver os meus 27 anos de idade”, relembrou Michele em entrevista ao jornal inglês Daily Mail. “Eu sabia que eu era obesa mórbida, mas esse foi o momento em que percebi que precisava fazer algo a esse respeito. Não era mais apenas piada sobre meu peso, era vida ou morte.”

Desde criança Michele tinha o peso acima do normal para a sua idade. As crianças da escola e do bairro caçoavam dela, o que a fazia comer ainda mais. Tornou-se um ciclo vicioso que a transformou em uma jovem prestes a morrer por pesar quase 194 quilos.

A virada na vida

No momento em que ouviu a sua sentença de morte, Michele Elbertson decidiu mudar a sua vida. Realizou uma cirurgia para restringir a ingestão de alimentos e, para que essa operação funcionasse, mudou radicalmente a sua alimentação, passando a comer saudavelmente. Também realizou uma cirurgia para tirar o excesso de pele de seu corpo, porque esse excesso estava causando infecções. No mais, a mudança se deu por conta de atividades físicas.

Hoje, aos 30 anos de idade, a moça pesa 87 quilos, uma medida saudável para o seu corpo. Michele, que há alguns anos não conseguia andar até o fim do quarteirão, já participou de 50 meias maratonas (21 quilômetros - km), 30 maratonas (42 km), duas corridas de 50 milhas (80 km) e uma de 100 milhas (160 km).

Hoje, além de saudável, ela é feliz.

Nem todos são avisados

Ao contrário do que aconteceu com a jovem estadunidense, a maioria das pessoas não recebe uma previsão de quanto tempo viverá. A própria Michele poderia ter saído do consultório médico e sofrido um acidente naquele mesmo dia. Os 4 anos se tornariam alguns minutos restantes de vida. O fato é: a vida acaba sem prévio aviso. E por isso é preciso garantir a Salvação da alma imediatamente.

Muitas pessoas acreditam que, por serem jovens ou saudáveis, têm muito tempo antes que algo lhes aconteça. “Uma das maiores lições que aprendi sobre tempo é que eu tenho que aprender a gerar minhas oportunidades aqui, agora mesmo”, afirmou o escritor Renato Cardoso em palestra realizada em Londres, Inglaterra.

De acordo com ele, o homem não pode ser tão arrogante, orgulhoso e vaidoso a ponto de acreditar que pode controlar o tempo, pois não pode. Todos os dias o homem tem a oportunidade de agir em busca de sua Salvação e precisa aproveitar essas oportunidades imediatamente.

“Não posso viver amanhã as coisas que estão aqui para serem feitas por mim hoje, como a minha Salvação”, explicou ele. “Volte-se para Deus enquanto pode, enquanto é capaz de encontrá-Lo. Hoje é o dia da Salvação.”

Assista ao vídeo abaixo com a palestra completa de Renato Cardoso:



