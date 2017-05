Você é religioso?

Home > Reflexão

O Reino de Deus é o lugar onde as pessoas passam a ter o direito a uma vida de justiça. Por isso, ao contrário do que muitos pensam e se confundem, a fé nada tem a ver com religião.

A Bíblia diz:

“Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dEle.” Romanos 9.8



Por meio do versículo acima, em seu blog oficial, o bispo Edir Macedo explicou que o Senhor Jesus não criou uma religião. Ele instituiu o Reino de Deus, isto é, a Sua Igreja. “As pessoas que compõem tal Reino, ou Igreja, vivem sujeitas ao senhorio de Jesus. Vivem o padrão da justiça do Reino de Deus.”

Segundo o bispo, o religioso é apaixonado e, às vezes, até fanático, porque usa a fé sem o uso da inteligência, da razão. “A fé religiosa vai sempre se opor à fé de Deus.”

Ser cristão é ser possuído e dirigido pelo Espírito de Cristo. Como um corpo, Ele é O cabeça, e os Seus discípulos, os membros.

