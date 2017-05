UNP realiza chá de bebê em presídio feminino no Mato Grosso do Sul

Home > Ação Social

Recentemente, o grupo Universal nos Presídios (UNP) realizou, no Estabelecimento Penal de Regime Semiaberto, Aberto e Assistência Albergado de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul, um chá de bebê, com doação de fraldas e roupas para as mamães presas. Foi a primeira ação do tipo realizada pelo grupo.

O estabelecimento penal de segurança mínima é destinado a presas que cumprem pena em regime semiaberto e aberto.

As detentas grávidas também foram presenteadas com exemplares do livro “A Dama da Fé”, de autoria de Ester Bezerra (esposa do bispo Edir Macedo, líder e fundador da Universal) e puderam desfrutar de um café da manhã servido a todos os participantes da ação, que contou com a presença da missionária Cleunice Pimenta, do UNP Feminino, além de integrantes do Projeto T-Amar. Todas as doações para a realização do evento foram feitas por grupos da Universal.

A presença dos voluntários do UNP é frequente nos presídios de todo o País, já que o evangelismo de presos e familiares é realizado pela Universal há mais de 30 anos. No estado do Mato Grosso do Sul não é diferente. Por isso, caso queira fazer parte do grupo, conheça as ações pelo País na página oficial do UNP no Facebook. Curta e compartilhe com os amigos.

Para informações de como se tornar um voluntário, procure a Universal mais perto da sua casa.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP) de Campo Grande, Mato Grosso do Sul