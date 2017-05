Unisocial atende mais de 1,5 mil pessoas em Porto Velho, Rondônia

Home > Ação Social

No dia 7 de maio último, voluntários da Universal estiveram presentes nas dependências da Escola Estadual São Luiz, em Porto Velho, capital de Rondônia, promovendo o evento “Unisocial”, organizado pela Evangelização (EVG) em parceira com outros grupos da Universal do estado, entre eles Força Jovem Universal (FJU), Raabe, Obreiros, Mães em Oração e Calebe, que também participaram do encontro.

A ação, que teve como objetivo ajudar as pessoas com doações e levar a elas a Palavra de Deus, reuniu cerca de 1,5 mil pessoas. O evento teve o apoio de todos os templos da Universal na cidade — num total de 30 —, de onde vieram doações de cestas básicas.

Foram oferecidos aos participantes aferição de pressão arterial e exame de vista, atendimento psicológico e odontológico, além de cortes de cabelo, tudo gratuitamente. Foram doadas ainda roupas e cestas básicas.

As pessoas também puderam conferir a apresentação teatral do grupo Life House, do FJU, e assistir a uma palestra ministrada pelo pastor responsável pelos jovens no estado, Rafael Moreira, que alertou sobre o uso de drogas. “O que leva o jovem a ser feliz de verdade não é usar drogas nem fazer amizades, mas é a vida nas mãos de Deus”, afirmou o pastor.

Para o pastor Jefferson Garcia, responsável pelo EVG em Rondônia, o evento foi importante não apenas pela assistência física prestada às pessoas, mas, sobretudo, porque os voluntários levaram a Salvação até cada uma delas. “A nossa meta não é ajudar apenas o corpo, e sim a alma.”

A vida para o Senhor Jesus

Durante a ação, o bispo Célio Lopes, responsável pela Universal no estado, falou sobre a importância de entregar a vida ao Senhor Jesus (João 10.10):

“Jesus veio para trazer uma vida nova para você, mas tudo depende da sua entrega. Se você der a sua vida para Jesus, Ele vai transformar e mudar a sua história.”

Para o voluntário do grupo EVG Cristiano Amarildo da Silva Oliveira, de 31 anos, que esteve presente no evento, foi algo glorioso saber que não só por meio dele, mas também de outros companheiros, foi possível ajudar pessoas que estavam sofrendo, com os seus sonhos perdidos e apagados, seja por conta de uma frustração ou de problemas surgidos no dia a dia.

“Fazer parte do 'Unisocial' foi algo muito bom. Além de poder ajudar aquelas pessoas, pude ver que eu posso fazer muito mais que isso. Esse evento não se limitou àquele local, pois também nos estendemos a muitos lugares, como ruas, hospitais e lares. Foi gratificante. Um dia alguém estendeu a mão para mim, e hoje estou retribuindo. Eu sei que podemos fazer muito mais e não vamos parar. Esse é só o começo. Vai vir muito mais pela frente.”

