Sexta-Feira Santa com a Rosa de Sangue aconteceu na Bolívia

O Coliseo Gilberto Pareja, localizado em Santa Cruz de la Sierra, uma das mais importantes cidades bolivianas, recebeu milhares de pessoas no dia 14 de abril. A lotação desse ginásio esportivo não é novidade, mas o motivo pelo qual todas aquelas pessoas estavam ali foi inédito no local: buscar a Deus. Ao todo, mais de 2,5 mil pessoas estiveram presentes.

A reunião Sexta-Feira Santa com a Rosa de Sangue foi organizada pela Universal e ministrada pelo bispo responsável pelo trabalho evangelístico na Bolívia, Sérgio de Lima.

As pessoas foram orientadas a levar rosas, que representariam o sangue de Jesus derramado na cruz, também em uma sexta-feira, há tantos anos. “A rosa, pela sua cor vermelha, foi o sinal da fé no sacrifício de Jesus na cruz, o sangue que triunfou sobre o mal. Quem levasse a rosa estaria, em um ato de fé, levando a marca de Jesus, como o povo de Israel lá no Egito”, explicou o bispo.

No momento da oração, as pessoas colocaram a rosa no lugar da dor, da doença e pediram para que se repetisse o milagre que aconteceu lá no calvário, às 3 horas da tarde. “Nesse momento foi ministrada a cura e a libertação dos presentes”, completou o bispo Sérgio.

Exemplo

Ana Maria (foto ao lado), que esteve presente e subiu no Altar para dar o seu testemunho, explicou que, por muitos anos, sofreu com dores intensas. Mas, diante do Senhor, a sua saúde foi restabelecida. “Eu tinha dores na parte inferior do abdômen”, declarou ela. “Os médicos descobriram um tumor no meu ventre. Eu tinha uma dor aguda demais, a ponto de endurecer a minha perna; não podia me curvar. Eu sofria havia vários anos com essa dor, mas depois da oração a dor desapareceu. Agora não sinto mais dor, graças a Deus.”

Como ela, muitas outras pessoas tiveram as suas vidas transformadas pelo poder de Jesus naquele momento. “Sinais, maravilhas e prodígios aconteceram na vida de centenas de pessoas que estavam nessa concentração”, contou o bispo Sérgio.

Ao final da reunião, ele convidou todos os pastores presentes para realizarem uma oração. “Deus hoje vai colocar um fim no sofrimento”, declarou ele. “Está escrito, em Isaías 53.4: ‘certamente Ele tomou sobre Si as nossas doenças e nossas dores.’ Graças ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz somos todos livres de todo o mal”, afirmou.