Policiais militares visitam Jardim Bíblico

Um encontro entre integrantes do grupo Universal nos Presídios (UNP), o tenente-coronel PM Clécio Tadeu da Silva – diretor do Presídio Militar Romão Gomes – e outros policiais que atuam na mesma instituição prisional marcou a manhã do dia 25 de abril, no Templo de Salomão, em São Paulo.

Os visitantes estiveram no local a convite do coordenador do UNP, o bispo Eduardo Guilherme, para a realização do passeio pelo Jardim Bíblico. Eles conheceram a réplica fiel do Tabernáculo de Moisés, foram ao Memorial dos Templos de Jerusalém e ainda caminharam pelo Jardim das Oliveiras centenárias.

Assim que chegaram, os policiais foram recebidos pelo bispo Eduardo (foto abaixo) e demais voluntários do UNP. De acordo com o bispo, após uma recente conversa com o tenente-coronel Clécio, foi percebida a necessidade de intensificar a evangelização no Presídio Romão Gomes, que existe há mais de seis décadas e está localizado no Jardim Tremembé, zona norte da capital paulista. Lá estão os policiais militares que, no exercício da função ou não, cometeram algum tipo de crime. Alguns ainda estão sob processo, outros, já condenados, cumprem suas penas no local.

“Já havia um trabalho de evangelização no Romão Gomes, mas, devido a um número muito pequeno de pastores que tínhamos lá, esse trabalho não era realizado com tanta frequência. Percebemos uma carência muito grande no local. Por isso, vamos intensificá-lo. Agora contamos com um pastor, um ex-militar, que estará lá constantemente atendendo os presos e os policiais também”, ressaltou o bispo.

Durante o passeio

Para o tenente-coronel Clécio, que também levou os dois filhos para participarem da visita, conhecer o local foi uma experiência enriquecedora. Segundo ele, para os que já têm conhecimento da Bíblia, presenciar a representação de momentos históricos em meio à estrutura do Templo de Salomão contribuiu para que os conhecimentos fossem ampliados. “O que acentua para mim, e eu acredito que para os outros que aqui estão também, é o firmamento da fé de uma forma mais aprofundada, pois sabemos que esse contato com a fé traz um alento muito grande. Para mim, como dirigente de um presídio, que hoje é considerado referência nacional, ainda mais.”

Conheça o UNP

Caso queira mais detalhes a respeito do trabalho do Universal nos Presídios (UNP), acesse e curta a página oficial do grupo na rede social (facebook.com/programamomentodopresidiario).

Se deseja ser um voluntário desse trabalho da Universal, acesse o portal universal.org, procure o endereço mais perto da sua casa e se informe.

Traga sua família e seus amigos para visitar o Jardim Bíblico. Para informações sobre o passeio, acesse jardimbiblico.com. Se preferir, entre em contato com a Central de Informações e tire suas dúvidas pelo telefone (11) 3573-3535 ou info@otemplodesalomao.com.