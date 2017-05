Não dê ouvidos aos caídos na fé

Home > Reflexão

Céu e harmonia deveriam ser sinônimos. É assim desde o início. Disciplina, paz, reverência e, acima de tudo, santidade. Um Deus Santo cuidando de tudo. O que reclamar de um lugar assim, na mais perfeita harmonia? Uma pessoa que está bem, espiritualmente falando, não teria nada. Mas, para quem não está...

A Bíblia fala de alguém que, aparentemente, não tinha do que reclamar:

“Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci; no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.” Ezequiel 28.14,15

Essa passagem bíblica se refere a Lúcifer, que achou que poderia ser maior que Deus, se esquecendo de que era uma criatura e que toda a sua perfeição era para louvor dEle:

“Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva! Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações! E tu dizias no teu coração: Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo.” Isaías 14.12-14

Influência negativa

Mas o pior não foi só ter deixado o orgulho apoderar-se do seu interior. Ele usou da influência que tinha e conseguiu disseminar uma rebelião na terça parte dos anjos. O que ele argumentou, não sabemos. Mas o que fica claro aqui é que esses anjos deram ouvidos a alguém que estava mal com Deus, e o resultado é que tanto Lúcifer quanto eles foram precipitados do céu.

E é assim que uma grande parte das pessoas que estão caídas na fé tem se comportado: influenciando negativamente outras que “aparentemente” estão bem.

O bispo Edir Macedo, em uma transmissão ao vivo pelo Facebook, alertou os internautas quanto ao cuidado que devem ter com aqueles que um dia estiveram na fé, mas hoje só se preocupam em contaminar a fé das outras pessoas.

Assista ao vídeo abaixo e preste atenção no alerta:

Perder para ganhar

Por isso, cuidado com a curiosidade em querer saber sobre o motivo da queda deles. Tenha cautela com o que você acessa na internet ou com quem você conversa.

Muitos, por darem atenção, já não estão mais no nosso meio.

O apóstolo Paulo já alertava a Igreja sobre isso:

“Não vos enganeis: as más conversações corrompem os bons costumes.” 1 Coríntios 15.33

Cuide da sua fé, ainda que para isso você tenha que perder algo ou alguém. No final, essa perda, na verdade, será um ganho para a sua alma.

Compartilhe essa mensagem em suas redes sociais.