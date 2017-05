Mulher gasta 500 mil reais para se parecer com boneca e não fica satisfeita

Home > Comportamento

A modelo e estilista brasileira Jennifer Pamplona, que não mediu esforços para ficar conhecida como a boneca Susi Humana, agora mudou de objetivo. À agência de notícias Associated Press, ela informou que, daqui por diante, buscará se parecer cada vez mais com a socialite Kim Kardashian.

“Eu me apaixonei por cirurgias para me tornar uma boneca um tempo atrás”, afirmou ela. “Mas, após ver a Kim Kardashian, eu desejei me parecer com ela e ter as suas curvas.”

Os médicos, porém, desaconselham que Jennifer mantenha esse propósito, pois as cirurgias desejadas pela modelo poderiam prejudicar o corpo dela. Mas, mesmo após gastar mais de R$ 500 mil em cirurgias estéticas — incluindo remoção de costelas, lipoescultura, implante de silicones e rinoplastia — para ser uma boneca de carne e osso, ela, ainda insatisfeita, quer ser outra pessoa.

Busca constante



Quando morava no Brasil, Jennifer se queixava de sua aparência. Iniciou então a sua campanha em busca da aparência de Susi. Ainda insatisfeita, mudou-se para os Estados Unidos, onde conseguiu ser reconhecida como “boneca”. Agora que todos a conhecem como a Susi Humana, quer ser como Kim Kardashian.

“É impressionante como as mulheres, de modo geral, nunca estão satisfeitas com elas mesmas. Estão sempre em busca da aprovação de terceiros. Desejando alcançar um padrão de beleza totalmente diferente do que são naturalmente, deixam de valorizar e investir naquilo que as faz diferentes, especiais e únicas”, escreve Sandra Lima no blog de Cristiane Cardoso. “Isso acontece porque as mulheres são influenciadas a se compararem com outras e desafiadas a serem melhores do que as demais nos aspectos físicos.”

De acordo com Sandra, as mulheres tendem a cometer loucuras em nome da beleza, mas isso só acontece porque ainda não entenderam que primeiro é necessário focar na beleza interior. Para uma mulher ser bonita, ela precisa, antes de qualquer coisa, estar bem consigo mesma. Somente após isso a beleza é exteriorizada.

“Vale ressaltar sempre que a beleza interior é, sem sombra de dúvidas, a mais importante. Ela é o fator decisivo em qualquer look. Por isso, se você ainda não a possui, deve primeiramente investir nela. E, se já vem fazendo isso, externe-a também. Você ficará surpresa com o resultado”, conclui Sandra.

Não caia na mesma armadilha de buscar a satisfação em algo tão efêmero quanto a beleza física.