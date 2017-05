Manias que você precisa deixar

Home > Folha Universal

Há certas “manias de homem” que não só as mulheres detestam, mas também pegam muito mal de modo geral. Atrapalham sua vida, a de terceiros e não contribuem em nada para que vejam quem as pratica como um cara decente, embora às vezes ele nem as realize com más intenções, mas por ignorar os danos que causam.

E agora vem aquele famoso “porém” que usamos muito aqui: claro que nem todas essas manias são exclusividade masculina. No entanto, prejudicam a ser um homem de verdade, do mesmo jeito. Mesmo cientes de que já demos muitas dicas sobre elas aqui mesmo em edições anteriores e para reforçar que é bom fazer o possível para evitá-las, vamos lá:

Não ouvir – Sim, é sobre mulher mesmo. Muitos caras não percebem, mas ignoram parte ou tudo que sua amada diz, importante ou não. Mesmo que isso muitas vezes não seja intencional, causa “buracos” no relacionamento, que contribuem para sua ruína.

Deslizes indecentes – Há quem ache normal (e não é!) ver um cara em espaços públicos “limpando o salão”, cuspindo, arrotando ou coçando “as partes”. Lembrete: não somos bichos.

Papo de banheiro – É o seguinte: sabe aquele cômodo coletivo na sua empresa com vasos sanitários, pias, torneiras e tal? Pois é, ele não serve para pôr o papo em dia ou falar do futebol de domingo. Muito menos para falar ao celular (algo nojento, aliás). Quem vai lá tem outras necessidades a satisfazer e precisa de certa privacidade, pelo menos quanta for possível. Quer conversar? Há hora e lugar. Chame o colega mais tarde para ir a uma cafeteria, uma padoca...

Distribuir pornografia – Hoje em dia é um tal de mandar foto e vídeo indecente em grupos de WhatsApp e afins! Material pornô é comprovadamente um vício. Não veja nem dissemine essa porcaria.

“Boca suja” – É muito fácil (para quem tem esse péssimo costume) falar palavrão em grupos de amigos. Pior ainda é quando, de tão acostumado a usar palavras torpes, o indivíduo acaba por soltá-las numa situação formal. O efeito é que um único palavrão pode arruinar qualquer bom conceito que o interlocutor tinha de você.

Encobrir traição – Servir de falso álibi para aquele camarada que trai a mulher pode ser qualquer coisa, menos uma atitude de amigo. Apoiar a infidelidade de alguém como se fosse algo “normal” só para alguém se sentir mais macho só mostra que você mesmo não é boa companhia. Pior ainda quando encontra a esposa em questão e faz aquela “cara lavada”, sem se importar com a desonra dela.

Incentivar a beber – Sempre há aquele que empurra todo tipo de “birita” para todo mundo. Claro que, se você se embebedar ou virar alcoólatra, não é ele que vai lhe ajudar.

Não ler manuais – Admita: em geral, homem não lê as instruções de utensílios e aparelhos que compra ou ganha. Descobre “fuçando’’ como funcionam. Por mais inteligente que você seja, é bom dar uma boa olhada nesse material importante. Trata-se de uma questão de otimizar o uso e até de evitar danos ou acidentes.

Mexer com mulher – Você não é menos homem se não for na onda da galera ao lançar cantadinhas baratas e “elogios” chulos quando passa uma moça atraente. Respeito, além de bom, é obrigação.

Bolso "gordo"

Outra mania masculina: entulhar a carteira de material desnecessário. Faça uma checagem e tire dela tudo o que não for preciso para todos os dias: cartões de visita de terceiros, comprovantes de compra a débito ou crédito, contas pagas, lembretes, cartões de fidelidade de lojas, etc. Dê uma “limpa”. Achará tudo com mais facilidade e o acessório durará bem mais

Maus hábitos

O Desafio #33 do IntelliMen (migre.me/wkMtA) fala da importância da pontualidade. Mas dentro dele há outro link muito importante para um texto de Renato Cardoso que vai ao encontro de nosso assunto de hoje nesta página: como dar um fim em manias que “empacam” nosso desenvolvimento. Veja lá em migre.me/wkMrq.

Hoje em dia o respeito é fundamental para que haja um bom relacionamento interpessoal. Se você é homem e deseja mudar suas atitudes, a hora é agora. Participe do projeto Intellimen e aprenda como ser um homem melhor. Para mas informações sobre o grupo clique aqui.