"Descobri que ele envia mensagens íntimas para outra mulher"

Em qual situação você considera que alguém cometeu uma traição amorosa? Para muitos, a quebra de fidelidade acontece antes mesmo de existir o contato físico. Ou seja, para eles, quando uma pessoa comprometida com alguém sente desejo de estar com outra, já se torna infiel. Nesta edição do A Escola do Amor Responde, os professores Renato e Cristiane Cardoso comentam esse assunto.

Aluna – No final de semana, descobri que meu namorado estava enviando mensagens para uma funcionária dele com os seguintes dizeres: “bom dia, delicinha. Você está linda com essa sandália”, entre outras mensagens em que ele a chama de amor. Conversei com ele que queria terminar o namoro, mas ele confessou que errou e que não vai fazer mais isso. Eu gosto muito dele, mas e agora? O que faço nessa situação?

Cristiane – Aluna, sinceramente, termine esse namoro com ele. É muito fácil errar e na hora em que está prestes a perder a pessoa apenas se desculpar. O seu namorado já mostrou que não está pronto para o relacionamento, como você está. É nítido que ele está enrolando você. Ele está flertando com outra mulher. Você só viu algumas dessas conversas, imagine as outras que não viu. Se ele está tendo essa atitude de conversar com outras mulheres, é um sinal para que você perceba que ele não está exclusivamente com você e que não quer compromisso apenas com uma mulher. Por isso, você precisa entender a gravidade do problema e não apenas desculpá-lo como se a atitude dele fosse algo normal.

Renato – Não sei se é o seu caso, mas, normalmente, quando a mulher já foi para a cama com o parceiro, pensa que, por ter se entregado e se envolvido com ele, se terminar o relacionamento e partir para outro, passará a impressão de ter sido usada. Por esse motivo, ela aceita continuar com o parceiro, pensando que conseguirá recuperá-lo. Contudo, acaba sofrendo ainda mais. E, pelo que me parece, você está completamente desnorteada e os dois não estão em condição de estar em um relacionamento. Por isso, é importante que você, que ainda está solteira, conheça a "Terapia do Amor" e receba, durante as palestras, instruções e direções para a vida amorosa. Dessa forma, você entenderá como é o namoro inteligente e enxergará os sinais de um futuro divórcio, que podem ser vistos logo na fase do namoro.

Cristiane – Você precisa aprender a amar. Porque amor não é somente algo que você sente por outra pessoa. O amor é o que você sente por si mesma. Se você está em um namoro em que o seu companheiro não está fazendo bem a você, analise essa situação de forma racional e saia desse namoro, para que não seja pior lá na frente. Para decidir permanecer ao lado de um homem, você não deve se basear apenas nos momentos bons do relacionamento. Pense em tudo o que está passando e seja firme se decidir terminar o relacionamento.

