Conheça os grupos Arcanjos e Atalaias, do Força Jovem Universal

O grupo Força Jovem Universal (FJU) tem crescido a cada dia. Por conta disso, surgiu a necessidade de criar novos projetos para alcançar o maior número de jovens por todo o Brasil.

Pensando na importância da evangelização, o FJU desenvolveu projetos como o “Atalaia”, no qual o principal objetivo é trazer para perto os jovens que ainda não conhecem o grupo; e “Arcanjos”, que atua para resgatar aqueles que um dia estiveram na igreja, mas estão afastados.



Projeto Arcanjos

A palavra arcanjo significa “espírito celeste que atua como mensageiro em missões especiais”, ou seja, um arcanjo é uma autoridade espiritual. Por isso, o projeto resgata jovens que deixaram de participar do grupo e das atividades da igreja. Os integrantes realizam visitas nas casas desses jovens, levam uma palavra de ânimo e promovem ações como serenatas e vídeos com recados dos amigos da FJU.

O intuito desse encontro é mostrar para o ex-integrante que ele é especial e faz falta no grupo. Foi o que aconteceu com a jovem Kenia Miranda Silva Rodrigues, de 21 anos. “Eu me afastei, pois queria conhe

cer o mundo, me divertir. Usei drogas, mas comecei a me sentir sozinha. Eu estava com a vida destruída, até que voltei depois de uma visita dos Arcanjos. Hoje estou liberta dos traumas, medos, das bebidas e drogas. Tenho uma nova vida”, conta.

Projeto Atalaia

O grupo Atalaia, por sua vez, evangeliza dentro da igreja. A palavra atalaia significa “aquele que vigia, que observa, que alerta o seu próximo a obedecer a Deus”.

O grupo cuida do jovem que já frequenta as reuniões da Universal. O objetivo é acompanhar, ensinar sobre o batismo nas águas e sobre como ter um relacionamento com Deus.

A jovem Nayara Gomes, de 19 anos, esclarece como é fazer parte desse projeto. “Ser uma integrante Atalaia foi um grande desafio espiritual para mim. Tive o privilégio de mergulhar sem medidas para me aproximar mais da Obra de Deus. Recebi missões e pude mostrar as qualidades que nem eu mesma sabia que existiam em mim”, afirma.

Se você deseja fazer parte de um desses projetos ou conhecer o trabalho do FJU, acesse o site fjuniversal.org ou procure a Universal mais próxima da sua casa.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

