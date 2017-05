Caravana do Desmanche Espiritual chega ao Piauí

Home > Folha Universal

A cidade de Teresina, no Piauí, recebeu a Caravana do Desmanche Espiritual, comandada pelo bispo Clodomir Santos, no dia 27 de abril. As pessoas começaram a chegar bem cedo ao local e, por volta das 19 horas, mais de 40 mil pessoas já estavam reunidas na Avenida João XXIII, 770, no Bairro dos Noivos.

A concentração aconteceu no espaço onde será construído o Templo Maior da Fé do Estado. As obras terão início neste mês e a previsão é de que o local esteja pronto em dois anos. Trata-se de um projeto grandioso, que ocupará uma área de 11 mil metros quadrados.

Na ocasião, o bispo Clodomir Santos realizou o lançamento da pedra fundamental, cerimônia que firma a primeira pedra de toda a construção e faz referência a um versículo que o próprio Senhor Jesus disse a Pedro: “(...) Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.” (Mateus 16.18).

Durante a reunião, o bispo pontuou: “eu creio que o Espírito Santo te trouxe não para ouvir mais uma palavra, mas para mudar a tua vida”.

Transformação

O lançamento da pedra fundamental foi um marco. “Não poderia ir a essa grande concentração sem um propósito. A partir do momento que pisei naquele solo sagrado, grandes coisas começaram a acontecer. Assim como a construção do Templo Maior, dia após dia nossa vida será erguida em todas as áreas”, disse Mayara Cristina, de 21 anos.

Jomária Pessoa, de 24 anos, tem a mesma opinião. “Assim como foi lançada a pedra fundamental, haverá uma reconstrução total na minha vida e na de todos os presentes.” Para ela, a ocasião foi um marco. “Houve libertação, cura e salvação. Clamei pela minha mãe que estava doente e logo após a Caravana recebi notícias de que ela não estava mais com dores”, contou Jomária.

Para a jovem Amanda Silva, de 18 anos, a concentração foi uma bênção do início ao fim. “Antes de fazer a oração, o bispo falou do atraso presente na vida de muitas pessoas, o que as impede de seguir em frente. No momento da oração, determinei, com fé, que todo o atraso da minha vida fosse arrancado e tive a certeza de que fui atendida.”

Já Ingrid Almeida, de 22 anos, acrescenta que foi uma oportunidade de ver de perto a equipe de fé da qual só tinha ouvido falar. “Eles não sabem, mas foi assistindo aos vídeos deles, lendo os livros do Bispo Edir Macedo e, claro, participando das reuniões na Universal que me converti. Mesmo de longe, eles me ajudaram bastante. Admiro todos eles pela qualidade de fé que possuem”, finalizou.

