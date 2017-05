A Gente da Comunidade e Projeto Raabe unidos em ação social

Home > Folha Universal

Voluntários do grupo A Gente da Comunidade realizam, mensalmente, diversas ações sociais, em diferentes bairros carentes do País, com o intuito de tentar suprir, ao menos em parte, as necessidades mais básicas da população.

Nessas ações são oferecidos, gratuitamente, serviços na área da saúde, estética e jurídica, além da distribuição de cestas básicas e orientação espiritual. E a participação de voluntárias do Projeto Raabe, formado por advogadas, assistentes sociais e conselheiras espirituais, é de grande valia no atendimento às mulheres, tendo em vista que muitas sofrem ou já foram vítimas de abuso emocional, sexual ou físico. O Raabe tem como objetivo ajudá-las.

Cientes da importância do trabalho que ambos desenvolvem, os grupos decidiram unir forças para atender à população do bairro Jardim Celeste, localizado na zona sul da capital paulista.

Os voluntários reuniram 120 pessoas no Colégio Professora Marilsa Garbossa Francisco, onde foram oferecidos à população serviços de atendimento oftalmológico, com exames e receituário médico entregues na hora; orientação jurídica; cortes de cabelo masculino e feminino; manicure; maquiagem com curso prático de automaquiagem; e sorteio de cestas básicas, livros e utensílios domésticos.

Também não faltaram atividades recreativas, doces e muita pipoca para as crianças.

Sabendo que muitas mulheres carregam traumas por causa da violência doméstica e de abusos que sofreram ou sofrem, as voluntárias do Raabe prestaram atendimento no local e deram todo o auxílio necessário. Além disso, foi realizada uma palestra, com uma introdução do Curso de Autoconhecimento, que é realizado mensalmente no Templo de Salomão, na Universal da Avenida João Dias e também em outras igrejas.

A Universal mantém diversos projetos sociais e, por meio de seus voluntários, atua em vários setores da sociedade, com o objetivo de levar auxílio emocional, psicológico, material e, sobretudo, espiritual aos que necessitam, em asilos, orfanatos, hospitais, presídios, comunidades, entre outros locais.

