UNP inaugura novas igrejas em presídios pelo Brasil

As inaugurações de templos da Universal dentro de presídios continuam a todo vapor. Obras estão sendo feitas por todo o País. Tudo para que a Palavra de Deus seja difundida em todos os cárceres, para uma população muitas vezes esquecida pela sociedade, mas não pelo grupo Universal nos Presídios (UNP), cujo coordenador é o bispo Eduardo Guilherme.

Os voluntários têm se empenhado dia após dia para que esses espaços fiquem adequados aos presos e, assim, o trabalho de evangelismo, que já é feito há mais de 3 décadas, continue sendo realizado com mais frequência e liberdade.

Estados como Amazonas, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo, Acre, Rondônia, entre outros, ganharam recentemente templos dentro de alguns presídios.

Caso queira conhecer todo o processo de evangelismo dentro e fora das cadeias – o grupo também está presente nas portas dos presídios, realizando um intenso trabalho com familiares de presos –, acesse e curta a página oficial do UNP no Facebook, e veja as ações realizadas de Norte a Sul do País.

Caso queira ser um voluntário do grupo, procure a Universal mais perto da sua casa e se informe com o responsável.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP)

