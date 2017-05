Irmãos são flagrados por câmeras de segurança da vizinha e surpreendem

Home > Comportamento

Becky Squire vive em Utá, nos Estados Unidos, e é mãe de Eli, de 7 anos, e Bronx, de 5. Recentemente, ao assistir um vídeo enviado pela vizinha, que mostrava as crianças em seu jardim, ela se surpreendeu.

Ao contrário do primeiro pensamento da mãe ao receber a fita – “Oh, não! O que será que meus garotos fizeram?" –, em vez de alguma travessura, as imagens mostravam uma linda atitude de honestidade.

O vídeo mostra os meninos andando pela calçada da vizinha quando avistam algo caído no chão e apanham. Eram apenas algumas moedas, menos de 1 dólar, segundo a mãe, e, mesmo assim, o mais velho perguntou ao mais novo: "Você quer fazer a coisa certa ou quer ficar com o dinheiro?" E teve a resposta: "Fazer a coisa certa.” Ambos, então, chamam a moradora e devolvem o dinheiro.

Em entrevista ao site Family Share, a mãe se disse orgulhosa da atitude dos meninos. "Teria sido tão fácil para eles ficar com o dinheiro. O meu coração sorriu quando os vi tomar a decisão certa sem qualquer hesitação. Eu nunca pensei: ‘Uau, acho que estou me saindo muito bem como mãe!’ Em vez disso, continuo a me surpreender com a integridade extraordinária que todos os meus filhos demonstram. Eles são exemplos para mim.”

“O filho segue o seu exemplo”

"O filho segue o seu exemplo." Essa frase é sempre ouvida, até parece clichê, mas é inquestionável. A pessoa com quem o filho mais convive são os pais, e não há outro lugar em que ele possa receber os aprendizados mais básicos a respeito do caráter e postura a não ser no seu lar. “Pais devem buscar ser exemplos para os seus filhos em tudo. Ensinando com exemplo, podem melhor preparar os seus filhos para a vida”, diz o bispo Renato Cardoso.

