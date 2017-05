Ela recebeu um importante prêmio, mas internautas preferiram falar da sua aparência

Home > Comportamento

O vencedor da categoria “Melhor Chororô” do MTV Movie & TV Awards 2017 é a série de TV “This is Us”. Logo em sua primeira temporada, o seriado conquistou o público e a crítica. Tanto que o “MTV Awards”, o principal prêmio concedido por voto público no mundo, indicou a série para quatro prêmios: "Melhor Seriado do Ano", "Melhor Atuação em Série", "Melhor Chororô" (prêmio concedido à cena dramática mais envolvente) e "Prêmio Nova Geração" – as três últimas categorias disputadas pela atriz Chrissy Monroe.

Chrissy, aliás, também foi indicada ao prêmio Globo de Ouro, na categoria “Melhor Atriz Coadjuvante”. Grande parte dos profissionais considera o Globo de Ouro mais importante profissionalmente do que o Emmy ou o Oscar, já que as indicações e premiações são decididas exclusivamente por críticos especialistas.

Para uma atriz que protagoniza a sua primeira série, essas indicações são objetos de grande valor. Para muitos internautas, porém, são menos importantes do que o visual de Chrissy.

Fora dos padrões da mídia

O desfile de Chrissy Monroe pelo tapete vermelho na abertura da cerimônia do “MTV Awards” – que aconteceu no último dia 7 de maio, em Los Angeles (Estados Unidos) – foi o bastante para centenas de mensagens depreciativas surgirem nas redes sociais sobre o corpo e a roupa dela.

“Para constar, eu visto o que eu quiser, quando eu quiser. Esse é o MEU corpo. De qualquer forma, obrigada”, declarou posteriormente a atriz em seu Twitter.

Enquanto muitas pessoas apoiavam a moça, outras a ofendiam por sua aparência. Infelizmente, esse julgamento não acontece somente nos Estados Unidos, e tampouco em relação a Chrissy.

“A nossa sociedade não quer nos deixar enxergá-la (a verdadeira beleza), pelo contrário, ela quer impor, ditar e obrigar a mulher (e o homem também) a se limitar a um tipo de beleza, com um só formato, que só se vê com os olhos, e precisa ter um certo nome e estar na moda”, declara, em seu blog, a escritora Cristiane Cardoso, autora do livro “A Mulher V”.

Conforme ela explica, quando alguém não vive essa beleza (estipulada como padrão), a pessoa é diminuída, descartada, e "dedurada como cafona”.

Chrissy, assim como quase todas as pessoas da vida real, não se enquadra nos padrões de beleza ditados pelo cinema, pela tevê e pela moda. Isso porque essas indústrias ditam padrões inalcançáveis, fazendo com que os espectadores se sintam mal em relação aos seus corpos.

Cristiane afirma que cansou de ver tantas jovens lindas se acharem feias. "Cansei de ver a mulher se desvalorizar tanto porque não tem o corpo que é ‘aceitável’. Vocês não sabem como eu me revolto toda vez (que vejo isso).”

Por esse motivo, a escritora criou o grupo Godllywood, em que orienta as mulheres sobre a verdadeira beleza que elas têm e como externá-la. Ao contrário do que prega Hollywood e outras indústrias bilionárias, toda mulher é bonita.

Para descobrir mais sobre esse projeto clique aqui e acesse o site.