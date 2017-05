E se alguém lhe disser que o seu problema não é o problema?

Home > Reflexão

As lutas e as dificuldades são inerentes à vida na Terra, sendo assim, é impossível viver neste mundo sem passar por elas, sem enfrentá-las. Sendo você cristão ou não, elas sempre irão acompanhá-lo.

O problema de grande parte das pessoas que se convertem ao Senhor Jesus, no entanto, é acreditar que, a partir daí, a vida será um "mar de rosas". Só que não.

Jesus nunca prometeu paz e tranquilidade aos Seus seguidores. Ao contrário, Ele disse que não veio trazer a paz, mas a espada: “Não cuideis que vim trazer a paz à terra; não vim trazer paz, mas espada.” Mateus 10.34

E para que serve uma espada, senão para lutar? Portanto, Ele veio para nos mostrar como lutar e nos trazer a ferramenta necessária para vencermos essa luta.

Além disso, Jesus fez questão de nos alertar com respeito às aflições deste mundo: “Tenho-vos dito isto, para que em Mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, Eu venci o mundo.” João 16.33

Vale observar que a paz a que Ele se refere aqui é a paz de espírito.

O bispo Augusto Dias destaca que o grande problema não é o problema que a pessoa enfrenta, mas a forma como ela reage, a atitude que ela toma diante dele. “Ele passa a ser problema por causa da reação. A grande questão é a reação. Como você reage diante do problema?”

Revista-se da Armadura de Deus

Quando uma pessoa tem a fé alicerçada no Senhor Jesus, ela tem certeza de que Ele é com ela, então, a sua reação diante das aflições que lhe sobrevêm é positiva. Mas quando ela está com a fé enferma, quando ela não tem essa certeza de que Jesus é com ela, então a sua reação será de desespero. “A pessoa que não tem em quem confiar, em quem crer, toma uma atitude de desespero. Quantas pessoas por causa de um problema não dão um tiro na cabeça?”

Daí a importância de estarmos revestidos da Armadura de Deus, para resistirmos ao dia mau, conforme o apóstolo Paulo adverte: “Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes.” Efésios 6.13

O que é esse dia mau, senão as lutas e aflições que nos acometem? O dia mau vem para todos, por isso é necessário que estejamos espiritualmente fortes para enfrentá-lo e permanecermos firmes na fé. “As pessoas hoje querem construir as suas vidas e se esquecem da estrutura. Quando vem o dia mau, por não ter estrutura, derruba tudo”, lamenta o bispo.

Ele lembra ainda o que está escrito na Bíblia, no livro de Salmos: “Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque Tu estás comigo; a Tua vara e o Teu cajado me consolam.” Salmos 23.4

Deus nunca prometeu que não iríamos passar pelo vale da sombra da morte, mas prometeu passar conosco. “Você não vai passar sozinho”, ressalta o bispo.

Ele fez questão de registrar isso para que nós confiemos nEle, tenhamos fé e saibamos que Ele é conosco. Para que nada nos engane.

O seu escudo

“Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno.” Efesios 6.16

A intimidação é uma das armas mais usadas pelo diabo, mas ele só consegue intimidar aqueles que não têm esse escudo, que é o Espírito Santo.

O bispo explica que dardos inflamados eram flechas com fogo nas pontas, usadas naquela época para atacar o acampamento inimigo e incendiá-lo. E é exatamente isso que o diabo procura fazer conosco. Diariamente ele lança essas flechas malignas a fim de incendiar o nosso ser com dúvida, medo, ressentimentos, mágoas, ódio, pensamentos de fraqueza e de fracasso, para nos colocar para baixo.

“Você tem de estar sempre protegido, você tem de estar sempre debaixo da proteção de Deus para que não seja vítima”, orienta o bispo.

Infelizmente, existem muitas pessoas dentro da Igreja feridas, com a fé enferma, porque foram atingidas por essas setas malignas. Se é o seu caso, chegou a hora de restaurar a sua saúde espiritual. Participe da reunião do Encontro com Deus. Todos os domingos, no Templo de Salomão ou numa Universal mais próxima de sua casa.