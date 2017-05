Dinheiro não significa um casamento feliz

Home > Vida a Dois

Antigamente, o homem era responsável por se ausentar de casa muito cedo, antes do amanhecer, para trabalhar e correr atrás do sustento do lar. A esposa, ao contrário, tinha como missão ficar em casa para organizar o local por completo, cuidar dos filhos, levá-los para a escola e ajudar com as lições. Além disso, ela precisava correr para deixar tudo pronto e organizado até o final da tarde, principalmente com o jantar na mesa, para a chegada do marido.

Em seu blog oficial, o escritor e apresentador do Programa “The Love School – A Escola do Amor”, Renato Cardoso, explicou que, por conta disso, o resultado, em muitos casos, eram esposas excluídas, anuladas e vistas apenas como mães e donas de casa.

Muita coisa mudou de lá para cá. Hoje, muitas mulheres necessitam ajudar nas despesas da casa e preferem sair para trabalhar. Querem ser independentes, provocando uma situação oposta. “Elas têm partido para a independência financeira para provarem que não precisam de um homem para sustentá-las. Com isso, o resultado, em muitos casais, têm sido homens acomodados, sustentados por elas, até aqueles que são anulados, desrespeitados por suas esposas, que querem mandar porque pagam as contas”, comentou Renato, destacando, porém, que muito dinheiro ou a falta dele não significa casamento feliz ou infeliz. "Há casais que vivem um bom relacionamento dentro de um barraco, como há os que vivem infelizes em um palácio.”

O segredo da felicidade

Respeito, companheirismo, atenção, cuidado com o cônjuge, etc. Essas, sim, são atitudes essenciais dentro de um casamento feliz. Elas não custam dinheiro. “Nada disso se vende em nenhum lugar”, salientou Renato.

Portanto, faça uma reflexão e observe se você não está tentando comprar ou buscar uma solução para algo que depende exclusivamente de suas atitudes.

Você está passando por alguma dificuldade em seu relacionamento e quer ter a sua vida a dois transformada? Participe da Terapia do Amor, que acontece todas as quintas-feiras, no Templo de Salomão, na região central da capital paulista. Para outras regiões, clique aqui e localize o endereço mais próximo de sua casa.