UNP do Uruguai intensifica trabalho evangelístico nos presídios

Por Ivonete Soares (*) / Fotos: Cedidas pelo grupo UNP do Uruguai

Desde que o trabalho evangelístico com os presos começou a ser realizado no Uruguai pelo grupo Universal nos Presídios (UNP) de lá, inúmeras ações têm acontecido no país, por meio das quais, além dos presos e seus familiares, diretores e agentes penitenciários também têm sido alcançados pelo Evangelho da Salvação.

Recentemente, os voluntários fizeram um evento especial com os policiais, funcionários, diretores e subdiretores da unidade 5 do Centro Nacional de Rehabilitación Feminino (CNR).

No evento, além de uma linda mesa de café oferecida a todos, também houve sorteio de brindes e entrega de livros, como o ilustrado do Templo de Salomão e “Melhor Que Comprar Sapatos”, de autoria de Cristiane Cardoso.

Esse foi o primeiro encontro com as autoridades do local, às quais foi apresentado o trabalho do UNP, por meio de um vídeo, mostrando os presídios em que o grupo tem atuado.

Ainda durante o encontro foi dada uma palavra de fé a todos e, ao final, eles receberam uma oração especial, para que a vida deles e dos envolvidos no trabalho daquele presídio estivessem sob a proteção de Deus.

E, em parceria com o grupo Força Jovem Universal (FJU), aconteceu também o primeiro torneio de futsal feminino no mesmo presídio. Para incrementar ainda mais o evento, o UNP local levou uma bailarina profissional para se apresentar.

Em outro momento, foi realizado um café da manhã para os familiares de presos na porta do maior presídio masculino de Montevidéu, o Complexo Carcerário Santiago Vázquez, conhecido como COMCAR, que hoje abriga cerca de 3,5 mil presos.

Universal nos Presídios

O trabalho do UNP é frequente também no Brasil e, há pelo menos três décadas, leva a Palavra de Deus como meio eficaz na ressocialização de presos. Recentemente, o grupo inaugurou inúmeros templos da Universaldentro de unidades prisionais pelo País e tem expandido o seu trabalho evangelístico como nunca.

(*) Com informações do grupo Universal nos Presídios (UNP) do Uruguai

