Policiais do Brooklyn, em Nova York, recebem oração especial na Universal

Há mais de 30 anos presente nos Estados Unidos, a Universal vem, desde 1986, se expandindo pelos bairros de Nova York (NY) – a primeira cidade fora do Brasil a que a Igreja chegou – e outras regiões do país, como Nova Jersey, Miami, Las Vegas, Washington e Texas. Hoje são aproximadamente 230 igrejas.

O distrito do Brooklyn foi um dos primeiros bairros a receber um templo da Universal. O bairro mais populoso de Nova York, com mais de 2,6 milhões de habitantes, ainda apresenta casos de tráfico de drogas e assassinatos, embora a cidade de NY tenha apresentado queda histórica de criminalidade em 2016: 4% a menos que no ano anterior, e isso seja uma tendência em todos os bairros.

Recentemente, foi realizada na catedral do Brooklyn uma reunião de proteção à família, com mais de 650 pessoas presentes. E nesse dia, cinco policiais que estavam representando a corporação da 79ª Delegacia do Departamento de Polícia de Nova York (New York Police Department – NYPD) participaram do encontro.

Durante o encontro, a oração feita pelo bispo Ubirajara Conceição, responsável pelo trabalho da Universal nos Estados Unidos, foi direcionada à proteção da família de todos que estavam presentes, da comunidade e também de cada policial, que muitas vezes arriscam a própria vida para salvar a de outras pessoas e são responsáveis pelos bons resultados que vêm sendo alcançados no combate à criminalidade na região. Para o bispo, foi uma grande honra poder ser usado por Deus para abençoar essas autoridades.

“Para nós, essa reunião foi a abertura de mais uma porta, uma grande conquista e um privilégio dado por Deus. Uma oportunidade de expandir o Evangelho, não somente no Brooklyn, mas em todo o país, principalmente agora que estamos investindo com mais força no trabalho nos presídios, com os detentos e seus familiares”, destacou o bispo.

Os policiais ainda receberam de presente exemplares do livro “O Pão Nosso Para 365 Dias”, do bispo Edir Macedo. Após a reunião, por meio de uma publicação em rede social, a 79ª Delegacia de Polícia de Nova York divulgou uma nota de agradecimento à Universal (imagem ao lado), por ter convidado os seus policiais para receberem a oração de proteção.

