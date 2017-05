E se você pudesse ser ainda mais linda?

Home > Comportamento

O corte de cabelo ideal - Ok

A roupa que é a tendência da moda - Ok

A última palavra em tratamentos cosméticos - Ok

Malhar, malhar, malhar - Ok

Dietas rigorosas - Ok

Ufa! E essa lista não termina aqui não. E é a essa maratona alucinada que muitas mulheres têm dedicado o seu tempo. E não há nada de errado em cuidar de si mesma. O problema começa quando a mulher faz disso uma prioridade. Focar exclusivamente na beleza exterior é como investir as suas economias de décadas em um negócio que não vai ter retorno permanente.

É curioso como a Bíblia aborda essa questão:

“Enganosa é a beleza e vã a formosura...” Provérbios 31.30

Enganoso é aquilo que pode enganar, ou seja, fazer a pessoa tirar uma conclusão falsa. E quanto à formosura, ela não tem valor nenhum.

Intrigante isso, não é mesmo? Mas olhe a orientação que a Palavra de Deus dá a respeito da beleza que realmente importa:

“O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos; mas o homem encoberto no coração; no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus.” 1 Pedro 3.3,4

Ao investir no interior, ou seja, no espírito, estamos investindo em algo que não deteriora com o tempo.

Pensando nisso, a escritora Nanda Bezerra, autora do livro “Mais Linda em 40 Dias”, lançou a segunda edição desse desafio. Todas as quartas-feiras ela irá postar um vídeo com um desafio, baseado no livro de sua autoria.

Se você deseja conquistar essa beleza interior, é necessário que você a valorize mais do que a sua beleza exterior. Mude o seu foco.

