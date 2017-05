Cerimônia comemora 69 anos da criação do estado de Israel

Home > Notícias de Israel

Os 69 anos da criação do estado de Israel foram comemorados, no último dia 4 de maio, no Clube A Hebraica, na capital paulista. Estavam presentes no evento o cônsul-geral de Israel em São Paulo, Dori Goren, integrantes da comunidade judaica, autoridades e representantes da Igreja Universal do Reino de Deus.

Segundo o representante do Templo de Salomão, David Roitberg, apesar de o estado de Israel ser relativamente novo, ele tem trazido grandes melhorias para o mundo nas áreas de ciências e tecnologia.

Roitberg falou ainda sobre a nova resolução da UNESCO, que nega a soberania de Israel sobre a cidade de Jerusalém. “Estamos aqui para dar o nosso apoio a Israel, ainda que o Brasil, nesta semana, tenha dado o seu voto na UNESCO alegando que Israel não tem direitos legais ou históricos sobre Jerusalém.”

